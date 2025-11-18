Los obispos españoles denuncian la "inhumanidad" de los "100.000" abortos al año en España

Archivo - Collar de una cruz de un obispo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha denunciado la "inhumanidad" que suponen "100.000" abortos al año en España y ha advertido de que es "síntoma del debilitamiento moral de la democracia".

"La sociedad occidental ha escondido completamente la cuestión del aborto bajo la alfombra. La tragedia de 73 millones de abortos al año en el mundo, cien mil en España, se ha normalizado. Hemos llegado a un punto de extrema irracionalidad en materia de bioética al servicio de la biopolítica", ha lamentado Argüello, este martes, durante el discurso inaugural de la CXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE, que se celebra esta semana en Madrid.

Argüello ha puesto el ejemplo de un hospital donde es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar a un bebé de cinco meses mientras otro, en la habitación de al lado, "mata deliberadamente a un bebé de la misma edad".

También ha afeado que "la legislación puede castigar con una multa de 15.000 euros y dos años de cárcel si se destruye un huevo de águila, pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo".

Así se ha pronunciado el presidente de los obispos, tras recordar que, en las últimas semanas ha reaparecido el tema del aborto de diversas maneras: "pretensión de elevar a rango constitucional este supuesto derecho; la objeción de conciencia del personal sanitario; la información a las madres de todo lo que significa la intervención que provoca el aborto".

Si bien, el también arzobispo de Valladolid considera que el debate suscitado es "una cortina de humo", un "instrumento de distracción y de polarización", lo que impide, a su juicio, "abordar el tema en todo su dramatismo".

Además, Argüello ha advertido de que el aborto es "un tema espinoso" y que "atreverse a hablar de ello en público se ha vuelto un tabú, casi una intromisión en la vida privada de las personas".

"Afirmar públicamente que el aborto es objetivamente inmoral, que supone poner fin a la vida de una persona distinta de su madre y de su padre, es arriesgarse a escuchar fuertes descalificaciones personales, sociales y políticas. Afirmar que existen argumentos no religiosos contra el aborto es inimaginable. Al fin y al cabo, ¿no nos repiten que los antiabortistas son unos horribles oscurantistas que quieren imponer sus puntos de vista religiosos a todo el mundo? Ofrecer información a las mujeres gestantes es considerado un abuso y rezar ante un abortorio, una amenaza", ha criticado.

Frente a ello, el presidente de la CEE ha puntualizado que no es preciso acudir a "la Biblia" para defender la vida desde el inicio pues "basta abrir cualquier manual de embriología médica para ver que los científicos afirman con unanimidad que desde el momento de la fecundación se crea un organismo humano vivo e independiente".

Por otra parte, Argüello ha pedido prestar atención a las circunstancias ambientales, sociales y económicas que rodean el embarazo, la gestación y los primeros años de vida, y ha reclamado políticas de apoyo a la maternidad.

"Los poderes públicos no pueden mirar para otro lado, y aunque regulen el aborto y lo hagan posible, no pueden declinar su inexcusable deber de cuidar a los más débiles. El atajo del aborto para solucionar problemas que exigen políticas públicas a favor de la familia y de la vida es síntoma del debilitamiento moral de nuestra democracia", ha zanjado.