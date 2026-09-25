Los obispos españoles estudiarán la próxima semana crear un ministerio laical para la caridad

Una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. - CEE

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles estudiarán la próxima semana la creación de un ministerio laical instituido al servicio de la caridad y una propuesta de revisión del modo de proceder sinodal de la CEE, según ha informado la institución en un comunicado.

Estos serán algunos de los temas que abordarán durante la 274 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebrará el 29 y 30 de septiembre, en Madrid.

En concreto, la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado será la encargada de plantear una nueva iniciativa para instituir un servicio oficial reconocido para la caridad, desempeñado por un miembro de la Iglesia que no sea sacerdote ni religioso; mientras que el obispo referente de la CEE para el Sínodo, Francisco Conesa, será el encargado de llevar una propuesta para revisar el modo de proceder sinodal de la Conferencia Episcopal.

La Permanente también estudiará la solicitud de ayuda económica para la rehabilitación de los templos dañados por los terremotos del pasado mes de agosto en Granada. Asimismo se ha solicitado financiación para el proyecto Kairós.

Por otra parte, los obispos trabajarán sobre las implicaciones de los discursos del Papa León XIV durante su viaje a España para las líneas de acción de la CEE y sus distintos organismos.

Además, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura presentará la memoria de las ayudas a la educación del curso 2025-2026 y la propuesta para el nuevo curso 2026-2027; la de Laicos, Familia y Vida hará balance de la Semana del Matrimonio 2026 y la de Liturgia llevará, para su revisión, la traducción del Misal Romano.

Además, los obispos harán una evaluación del II Curso de actualización para obispos que tuvo lugar en Covadonga del 13 al 15 de julio y darán el visto bueno al temario de la 130 Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 16 al 20 de noviembre.

El orden del día se completará con las informaciones de las Comisiones Episcopales, distintos temas de seguimiento y económicos; además del habitual capítulo de nombramientos.