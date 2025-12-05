Los obispos españoles niegan haber pactado con el Gobierno impartir Religión sin asignatura espejo en Bachillerato

Archivo - El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha negado haber pactado con el Gobierno que en la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) --que entró en vigor en enero de 2021-- no existiera una asignatura alternativa (espejo) a la materia de Religión en Bachillerato.

Así lo ha aclarado la CEE este viernes en un comunicado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arzobispado de Oviedo contra el Decreto 60/2022 del Principado de Asturias que regula la consideración de la asignatura de Religión en Bachillerato.

Según la CEE, en esta sentencia se alude a un "entendimiento negociado durante la negociación de los currículos" con la Conferencia Episcopal Española para la diferencia de tratamiento de la asignatura de Religión en Bachillerato.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS cita la afirmación de la letrada del Principado de Asturias en el escrito de interposición del recurso de casación.

"Dice la Letrada del Principado de Asturias que esta diferencia de tratamiento de la asignatura de Religión en el Bachillerato fue consciente y fruto de un entendimiento negociado con la Conferencia Episcopal Española", señala.

Si bien, el TS no hace suya sino que solo cita la alegación de la letrada. "No es ocioso añadir que la alegación de la Letrada del Principado de Asturias sobre la existencia de algún tipo de entendimiento entre la Administración y la Conferencia Episcopal Española es una cuestión nueva, que no fue planteada en la instancia ni abordada por la sentencia impugnada. Pero, si este dato fuera exacto, la conclusión alcanzada por esta Sala se vería ulteriormente reforzada", añade.

A este respecto, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura tacha de "rotundamente falsa cualquier afirmación que implique que la Conferencia Episcopal Española hubiese llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que, en la LOMLOE, no existiera una asignatura alternativa (la 'asignatura espejo') a la de Religión Católica en el Bachillerato".

Tal y como precisa la CEE, al no ser una etapa obligatoria, en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de Enero de 1979 se recoge un ordenamiento distinto para la etapa de Bachillerato. Los obispos entienden que la letrada "quisiera referirse" a "aquella circunstancia".

Si bien, puntualizan que "si se estuviese afirmando que se trató de una negociación específica en la reciente tramitación de la LOMLOE", se trata de "una falsedad". "En este caso, la afirmación de la letrada del Principado de Asturias debe ser considerada una mera conjetura que carece de soporte fáctico", añaden.

Además, la CEE apunta que "para que la versión del Principado pueda sostenerse legalmente, debería acreditarse documentalmente la existencia del 'entendimiento negociado' al que se alude".

Los obispos señalan que les "preocupa" que "esa falsedad quede oficialmente recogida como verdad en un documento jurídico tan relevante" por lo que aseguran que "la Comisión Episcopal explorará los cauces jurídicos necesarios y posibles para que la afirmación de la letrada no quede como veraz y probada en el texto de la sentencia".

La CEE precisa que la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura reclamó en aquellas negociaciones el cumplimiento del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, el cual "exige que la enseñanza de la Religión sea impartida 'en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales'".

La CEE dice haber defendido "siempre" que esta equiparación implica "garantizar las debidas condiciones académicas y de carga lectiva para la asignatura de Religión, velando por su dignidad curricular". La Comisión Episcopal de Educación considera "inapropiada" la solución que el Ministerio y algunas CCAA han aplicado a la asignatura de Religión en la ordenación académica del Bachillerato.