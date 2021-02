Los obispos españoles no descartan en el futuro una mujer como secretaria general pero "no por política de cuotas"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han valorado como "simbólico" que sus homólogos alemanes hayan nombrado a una mujer como secretaria general y no descartan que en el "futuro" ocurra lo mismo en la Iglesia española, aunque ha asegurado que en ningún caso elegirían a una mujer "por política de cuotas o por ganarse la bandera".

"Seguramente en un futuro en la vida de la Iglesia española será así pero no por políticas de cuotas, no por ganarse la bandera sino porque veamos que es oportuno en la manera de hacer las cosas", ha subrayado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este jueves en rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente.

A su juicio, "el papel de la mujer en la Iglesia no se juega por que sea secretaria general" aunque ha confirmado que podría serlo porque no se precisa ser obispo. "Pero no es la clave", ha insistido, al tiempo que ha enumerado algunos cargos ocupados por mujeres en la CEE, como la directora de la revista Ecclesia, Silvia Rozas.