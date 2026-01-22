Obispos del mundo avisan que "Gaza sigue siendo una catástrofe humanitaria" y piden "esfuerzos por la paz"

Misa con el cardenal Pizzaballa durante el Holy Land Co-ordination 2026. - CATHOLIC CHURCH ENGLAND AND WALES

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los obispos de diversas Conferencias Episcopales de todo el mundo, reunidos del 17 al 22 de enero en Jerusalén para asistir al Holy Land Coordination 2026, entre ellos, el arzobispo emérito de Urgel, Joan Enric Vives, han advertido de que "Gaza sigue siendo una catástrofe humanitaria" y han pedido que los "esfuerzos por la paz prevalezcan sobre la violencia".

"En los doce meses transcurridos desde nuestra última visita, la Tierra de la Promesa se ha ido reduciendo y poniendo a prueba. Gaza sigue siendo una catástrofe humanitaria. Las personas de Cisjordania con las que nos encontramos están desmoralizadas y atemorizadas. Las valientes voces israelíes que alzan la voz en defensa de los derechos humanos y civiles están cada vez más amenazadas; abogar por las voces marginadas implica una solidaridad costosa. Tememos que pronto ellas también sean silenciadas", subrayan los prelados en un mensaje, publicado este jueves.

Además, precisan que han realizado una visita a las comunidades beduinas que viven en la Cisjordania ocupada y dicen haber escuchado "relatos sobre ataques de colonos israelíes y su continua violencia e intimidación, el robo de ganado y la demolición de propiedades".

Los obispos subrayan que "los asentamientos en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional, continúan expandiéndose mediante la apropiación de las tierras de otros" y denuncian que la universalidad de los derechos humanos "se ve implacablemente sustituida por un sistema en el que la dignidad y la protección dependen del estatus civil de cada uno".

En este contexto, los obispos piden que "los esfuerzos por la paz prevalezcan sobre la violencia y que no haya más actos de terrorismo ni de guerra" e instan a los "gobiernos a que ejerzan presión sobre Israel para que respete el orden internacional basado en normas y para que se reanuden negociaciones significativas hacia una solución de dos Estados en beneficio y seguridad de todos".

"Afirmamos el derecho de Israel a existir y a que los israelíes vivan en paz y seguridad; del mismo modo, pedimos que estos mismos derechos se respeten para todos los que están arraigados en esta tierra", insisten.

Los obispos destacan también el "valor" de aquellas "voces judías y palestinas que, pese a enormes desafíos y a su propio trauma, continúan defendiendo la justicia, el diálogo y la reconciliación", como "padres que han perdido a un hijo a causa del conflicto y que aun así encuentran el modo de perdonar". Estas historias, según subrayan, ofrecen "un testimonio poderoso de la posibilidad de la paz y la reconciliación".