Obispos temen que el Gobierno convierta la clase de Religión en "un gueto" y proponen integrarla en una dimensión moral

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles temen que el Gobierno convierta la clase de Religión en "un gueto" y, para evitarlo, han propuesto integrar la materia en un itinerario de formación moral en la escuela en el que también estén otras asignaturas como la filosofía o la educación cívica, de forma que todos los alumnos estudien valores.

"La ley prevé la existencia de ámbitos o áreas, nosotros pensamos en un área en la que se integre la filosofía, una educación cívica y una religiosa porque, si no, la tendencia es hacer de la religión una especie de gueto situado en horarios extremos, donde los alumnos que no van no hagan nada, y que se trate de una especie de favor que hay que hacer porque hay unos acuerdos firmados", ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

La propuesta de los obispos "no excluye una asignatura de valores cívicos", tal y como ha precisado el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Alfonso Carrasco. "La idea efectivamente es que todos los alumnos tengan en su currículo un área referente a valores morales y creencias", ha precisado.

Asimismo, los obispos pretenden que "se estabilice y confirme la posición laboral de los profesores de Religión" que seguirían impartiendo esta asignatura.

Aunque por el momento, la Iglesia española no ha recibido una respuesta oficial a esta propuesta, sí han tenido una "más o menos informal" y han recibido "algún eco" según el cual la "aprecian positivamente".

Para Argüello, el hecho de que todos los alumnos aprendan valores en el colegio es "importante", sobre todo, "en tiempo de pandemia cuando hace falta una responsabilidad personal" que "a veces" no se ve en algunos "comportamientos de jóvenes".