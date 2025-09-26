Los obispos valorarán una propuesta para crear una universidad de verano de la Conferencia Episcopal Española

Archivo - El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles valorarán la próxima semana, durante la 271 reunión de la Comisión Permanente, una propuesta para crear una universidad de verano de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según ha informado la CEE, este viernes, en un comunicado, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales será la encargada de presentar esta iniciativa a los prelados, durante su reunión, que tendrá lugar el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, en Madrid.

Asimismo, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso presentará a los obispos la Declaración sobre el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea; la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida llevará una propuesta sobre la presencia de los laicos en la vida pública, y la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre la resolución de la primera convocatoria de ayudas a las diócesis en su misión educativa con los colegios diocesanos.

Entre otros temas, los obispos también perfilarán las Líneas Pastorales de la CEE para el cuatrienio 2026-2030; y estudiarán las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis y para la renovación del vicesecretario para Asuntos Económicos, cuyo mandato vence en noviembre.

Además, harán balance de las Jornadas que tuvieron lugar de actualización para obispos y del informe sobre el papel y el servicio que pueden realizar los obispos eméritos.

Igualmente, la Comisión Permanente aprobará el temario de la Asamblea Plenaria de noviembre. El orden del día se completa con distintos temas de seguimiento y económicos, además del habitual capítulo de nombramientos.