Los obispos ven "urgente" ofrecer una respuesta adecuada a los más de 1.000 menores y solicitantes de asilo en Ceuta

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE), que aglutina a todos los obispos del país, considera "urgente" ofrecer "una respuesta adecuada" a los más de 1.000 menores migrantes y a los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria.

"Es urgente ofrecer una respuesta adecuada a los más de 1.000 menores que necesitan ser acogidos y protegidos, así como a los cientos de personas procedentes del África subsahariana susceptibles de poder acogerse al derecho de protección internacional", subraya el director del Departamento de Migraciones de la CEE, Fernando Redondo Pavón, en un comunicado.

Según indica, pasado el "shock" de la "llegada masiva" de personas a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, "sigue siendo profundamente preocupante la situación derivada de esta tragedia humanitaria, que ha dejado cerca de 200 personas fallecidas en el mar".

Por ello, eleva su oración "por quienes han perdido la vida" y expresa sus "más sinceras condolencias a sus familiares". También manifiesta su "solidaridad y agradecimiento al pueblo ceutí por la presión que está sufriendo y por su actitud positiva de acogida".

Asimismo, apela a las autoridades y a los responsables políticos a que actúen "con responsabilidad, humanidad y celeridad ante esta grave situación".