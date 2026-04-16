Observatorio Cinegético inicia la campaña anual de censos de tórtola y codorniz mientras se discute la moratoria en UE. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cinegético, red de monitorización conformada por 3.950 cazadores, ha iniciado este jueves la campaña anual de censos de aves migratorias estivales con el objetivo de hacer los conteos de tórtola y codorniz, que se extenderá hasta mediados de julio, según ha informado este jueves la Fundación Artemisan.

De forma paralela, la Comisión Europea ha invitado a los Estados miembros a enviar antes del 20 de mayo sus posiciones sobre las recomendaciones técnicas que el Grupo de Trabajo para la recuperación de aves acordó sobre la caza de la codorniz común, a favor de la prohibición temporal de la caza o una reducción de al menos el 75% de las actividades cinegéticas, así como sus propuestas de medidas para garantizar la sostenibilidad de la caza durante la próxima temporada.

Para participar en los censos del Observatorio Cinegético, los colaboradores deberán realizar un recorrido de cuatro a seis kilómetros (km) de longitud, a pie, por sitios favorables a las especies objetivo. Los censadores que ya hayan participado en años anteriores deberán repetir el mismo recorrido, con el objetivo de obtener información sobre tendencias poblacionales, abundancia y distribución.

Los censos deben realizarse dentro de una misma cuadrícula UTM 10 x 10 km, durante las primeras horas del día o últimas horas de la tarde. Los conteos de individuos vistos y oídos se registran mediante la aplicación CensData, que permite recoger en tiempo real los datos generados por los censadores de forma sencilla e intuitiva. Los datos aportados serán analizados por el equipo científico de Fundación Artemisan, que validará diariamente los censos realizados.

El Observatorio Cinegético es una plataforma digital impulsada por Fundación Artemisan, Bineo Consulting y la Real Federación Española de Caza, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Mutuasport y Hornady.

EL COMITÉ DE CAZA YA SE CONCLUYÓ QUE NO PROCEDÍA UNA MORATORIA

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) señalaron a Europa Press a principios de abril que en el Comité de Caza --órgano de carácter técnico con representación del Ministerio y de las Comunidades Autónomas (CCAA)-- ya se concluyó con que "no procedía establecer una moratoria" para la caza de la codorniz común "tras la revisión de la información disponible".

En este marco, explican que el Ministerio forma parte de la representación española en el NADEG junto al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), donde los Estados y el consorcio científico analizan las evaluaciones poblacionales de especies en estado inseguro de conservación, así como las recomendaciones técnicas relacionadas con su gestión.

A través del Comité de Caza, el Ministerio coordina y busca una posición "consensuada" con las CCAA para llevar los argumentos técnicos al Grupo de Trabajo y, asimismo, les informa de las conclusiones europeas. En este marco es donde se concluyó que "no procedía" establecer una moratoria de la caza de la codorniz común.

A juicio de Agricultura esto no significa "ignorar" la situación de la especie, que "presenta un declive asociado a una menor supervivencia juvenil y reducción de la productividad". Según apunta, las causas asociadas "obedecen a distintos factores" siendo el principal la gestión del hábitat. "(Esto) exige abordar esta cuestión desde una perspectiva multifactorial que contemple necesariamente la gestión cinegética", señalan desde el Ministerio.

De forma paralela, recuerda que la Directiva europea relativa a la conservación de las aves silvestres establece que la caza de especies del Anexo II debe cumplir el principio de precaución y garantizar que la actividad no compromete su conservación favorable. Con esto en mente, señala que "se debe aplicar el principio de precaución, pero, en combinación al de proporcionalidad" dada "la información disponible y la incertidumbre asociada".

"Esto se traduce en la alternativa de adoptar medidas proactivas que busquen un cambio en la gestión de la codorniz, que es necesario a la luz del conocimiento actual sobre la especie y su situación poblacional", explica.

Desde el punto de vista del Departamento ministerial, el "punto de partida" de este "esfuerzo" pasa por una reducción de la presión cinegética a través de la revisión de cupos y períodos de caza, así como un refuerzo de los sistemas de control de capturas, mediante una implantación progresiva del precinto digital que permita agilizar y reforzar la fiabilidad en el reporte de capturas.

Si bien estas actuaciones "son competencia exclusiva de las CCAA", el Ministerio recuerda que ha promovido el desarrollo de un precinto digital a través de un convenio con la Fundación Artemisan con "potencial" para la codorniz.

MEJORA EN LOS MÉTODOS DE SEGUIMIENTO DE LA CODORNIZ

Además, apunta a que la espeticie es una especie con una ecología "muy compleja" cuyos métodos generalistas de seguimiento "presentan limitaciones". En opinión de Agricultura, esto refuerza la necesidad de actuar bajo el principio de precaución y de mejorar los sistemas de seguimiento, ya que "todas estas decisiones tienen que adoptarse en base a la mejor información científica disponible".

"En esta línea, Agricultura colabora con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y con la Fundación Artemisan para obtener datos más precisos sobre abundancia, productividad, supervivencia y movilidad de la codorniz común", especifica.

Asimismo, recalca que existe un "margen" para "ampliar y mejorar las actuaciones que favorezcan específicamente el hábitat de esta especie, un compromiso imperativo para las administraciones", si bien destaca que la Comisión Europea ha reconocido que España ha aplicado medidas de hábitats en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

El Ministerio resume la situación subrayando que conseguir estos objetivos con respecto a la codorniz "exige sostener un escenario de cooperación basada en un diálogo estrictamente técnico con las autonomías, que son quienes cuentan con la competencia y la experiencia directa en el territorio".

"El propósito final es revertir el declive de la codorniz común y encaminar su recuperación en todo el corredor migratorio. Este fin es paralelo a garantizar una actividad cinegética sostenible fundamentada en la ciencia apoyando el perfeccionamiento de los modelos poblacionales e integrando tanto la información existente como la nueva que se vaya generando", recalca.

Con todo ello, Agricultura prevé reforzar la información científica disponible sobre la codorniz así como las herramientas técnicas a disposición de las CCAA. Además, coordinará los debates que se produzcan sobre la especie a nivel europeo. Por su parte, dice que serán las autonomías las que decidan "en qué medida pueden garantizar" que la caza de la codorniz sea "sostenible".

MEDIDAS "TÉCNICAMENTE JUSTIFICADAS" O MORATORIA

La Real Federación Española de Caza (RFEC) insiste en que cualquier medida que pueda plantearse en relación con la caza de la codorniz sea "técnicamente justificada, territorialmente coordinada y proporcionada, y consensuada con el propio sector". Del mismo modo, solicita a Agricultura que defienda ante la Comisión Europea "tanto las aportaciones de las CCAA como las del sector cinegético".

Por su parte, la ONG SEO/BirdLife ha pedido por escrito a los titulares de Agricultura, Luis Planas, y de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que el Gobierno apoye "la adopción de una moratoria temporal de la caza y la puesta en marcha de medidas de recuperación de la especie". Además, ha instado al director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eric Mamer, a que asegure que los Estados Miembros interpretan adecuadamente la Directiva de Aves.