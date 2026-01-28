Observatorio para la Libertad Religiosa acusa al Gobierno de "mentir" sobre la protección de los sentimientos religiosos

Archivo - Feligreses rezando durante una oración. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC) ha acusado al Gobierno de "mentir" al afirmar que el modelo de protección penal de la libertad religiosa es "superior" al de países del entorno pues "21 de los 27 estados de la UE protegen los sentimientos religiosos, incluso muchos con penas más severas que España".

"Mienten cuando dicen que el modelo de protección penal de la libertad religiosa es superior al de países del entorno", ha señalado la presidenta del OLRC, María García, después de que el Gobierno haya defendido la derogación del artículo 525 del Código Penal en el que se recoge el delito contra los sentimientos religiosos.

En una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, el Ejecutivo señala que "la clave, como recuerda la jurisprudencia, es que ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales" y añade que el sistema español mantiene "un modelo de protección penal de la libertad religiosa homologable" al de otros países del entorno, y "muy superior en alguno de los casos".

García ha precisado que "el Gobierno de España miente cuando dice que con esta reforma, que está impulsando el ministro de Justicia Félix Bolaños, el modelo de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de otros países del entorno".

Según la presidenta del OLRC, "un total de 21 de los 27 estados miembro de la Unión Europea (es decir, todos salvo Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia) sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos de los ciudadanos".

Además, 11 de estos países (Alemania, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) tienen "penas más severas que España", según un informe publicado por el Observatorio.

Por otro lado, la presidenta del OLRC ha acusado al Ejecutivo de intentar "imponer una religión de Estado laicista beligerante" y ha puesto como ejemplo el homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Está intentando imponer una religión de Estado laicista beligerante. Lo hemos visto estos días en la imposición de un funeral laico para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, al que las familias se han negado debido a sus creencias", ha indicado García.

Asimismo, ha agradecido que haya "políticos que defiendan la libertad religiosa en sede parlamentaria", en referencia al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán, que fue el diputado que planteó la pregunta al Gobierno sobre las "medidas que se están adoptando para asegurar que los discursos de los representantes políticos no fomenten la radicalización y los ataques a la libertad religiosa".