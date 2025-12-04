Oceana denuncia a 50 pesqueros españoles por apagar sus sistemas de geolocalización: "Dificulta la transparencia"

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). La 'levantá' de Barbate es el momento culminante y más espectacular de la pesca tradicional del atún ro - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

La ONG ecologista Oceana ha denunciado este jueves a 50 embarcaciones pesqueras españolas ante la Dirección General de la Marina Mercante por desactivar sus sistemas de identificación automática (SIA) de forma intencionada y ha pedido a España que refuerce la vigilancia y sancione esta práctica que "dificulta la transparencia del sector pesquero".

El SIA es un sistema público que transmite la identidad del buque, su velocidad y posición geográfica de forma automática. Su objetivo principal es mejorar la seguridad marítima, reducir el riesgo de colisiones entre buques y mantener a las embarcaciones localizadas para que los servicios de emergencia puedan detectar problemas de forma precoz. Además, sirve para mejorar la transparencia en la gestión pesquera y la conservación de los recursos marinos.

A nivel español, los buques de más de 15 metros de eslora están obligados a mantener el SIA encendido de forma continua, salvo en circunstancias excepcionales por motivos de seguridad. Asimismo, los capitanes deben notificar de antemano cualquier apagado a las autoridades competentes desde el año pasado. El apagado de este sistema también está prohibido a nivel europeo a no ser que haya riesgos de seguridad, aunque de acuerdo con Oceana estos siguen siendo "frecuentes" y en "muy pocas" ocasiones derivan en sanciones.

La denuncia de la organización ante la Dirección General de la Marina Mercante es el resultado del análisis de datos de Global Fishing Watch, a través del cual Oceana ha identificado a 464 pesqueros españoles que, entre enero y diciembre de 2024, desconectaron de forma reiterada su sistema de geolocalización SIA. En total, estas embarcaciones acumularon 132.420 horas sin señal, con casos "especialmente graves" en los que un mismo buque estuvo más de 2.000 horas (83 días) sin transmitir su posición.

Los resultados también han mostrado que las zonas donde estas desconexiones se dan con más frecuencia se concentran en el Atlántico nororiental, especialmente alrededor de España, Portugal y Francia, con casos adicionales frente a la costa de África occidental y en el Atlántico central. En las aguas de la Península Ibérica, algunas zonas registraron acumulaciones significativas, "lo que supone un riesgo para la seguridad marítima, la transparencia y la capacidad de detectar posibles actividades ilegales".

De acuerdo con la ONG, estos patrones sugieren que los apagados no solo ocurren en aguas internacionales, sino que también se observan en aguas europeas, incluidas áreas de intensa actividad pesquera y relevancia ecológica. En este marco, Oceana ha reclamado al Gobierno que investigue todas las desconexiones del SIA no justificadas y que asigne recursos suficientes a las autoridades competentes para garantizar que puedan identificar y sancionar los casos de incumplimiento.

Además, le ha instado a evitar depender únicamente de denuncias individuales para sancionar estas infracciones, mejorar la coordinación entre autoridades marítimas y pesqueras para compartir información en tiempo real sobre las desconexiones SIA y solicitar la apertura de investigaciones y sanciones cuando corresponda.

El asesor político de Oceana en Europa, Ignacio Fresco, ha recalcado que tener siempre encendido el geolocalizador SIA es "imprescindible" para la seguridad de los pescadores en el mar, para que los Estados sepan qué ocurre en sus aguas, y para que la sociedad civil puedan verificar de forma independiente el comportamiento de los buques junto con los países donde operan.

"Para las embarcaciones con bandera española, desconectar el sistema de identificación automática es una infracción grave que impide la transparencia en el sector pesquero. Las autoridades españolas deberían ser firmes y perseguir estas prácticas, que lamentablemente están extendidas y rara vez se sancionan", ha denunciado.