Ocho carreteras cortadas por inundaciones en la Comunidad Valencia, Cataluña y Aragón

Archivo - Tramo inundado de la autovía del Este, A-3, en la salida de Valencia, a 12 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad de Valencia, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan al este de la península, tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.

En concreto, en la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472, desde el kilómetro 7,9 a la altura de Los Corrales, al kilómetro 8,29 en Las Cuevas; la CV-395 en ambos sentidos, desde el kilómetro 17 en Chera al 27, en la localidad de Sot de Chera; así como la carretera CV-429, desde el kilómetro 16 en Yatova al 28 en Hortunas.

En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada de este lunes porque están inundadas, según ha informado Protecció Civil de Cataluña en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por su parte, en Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306, a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el kilómetro 35.72 al 33, en ambos sentidos. También está cerrada la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel), desde el kilómetro 3,6 al 3,8.