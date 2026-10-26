Octubre acabará con máximas de más de 20°C y lluvias en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última semana de octubre estará marcada por un tiempo en general estable, aunque se registrarán algunas lluvias en el Cantábrico, zonas del área mediterránea y en las islas canarias más montañosas, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Las temperaturas diurnas serán suaves, superiores a las normales para esta época del año, y superarán los 20°C de forma generalizada e incluso los 25°C en la mitad sur. De hecho, en algunos puntos se rondarán los 30°C. Las temperaturas nocturnas, en cambio, serán más frescas, por debajo de los 10°C en zonas del interior, y más propias de estas fechas que las máximas. Por su parte, Canarias comenzará la semana con calima intensa.

En líneas generales, este lunes será una jornada tranquila, sin precipitaciones en la Península y Baleares, aunque lloverá en las islas canarias más montañosas. En el archipiélago también habrá calima intensa. Por lo demás, las temperaturas subirán salvo en el Mediterráneo y el ambiente será templado. Así, Bilbao alcanzará los 30°C; Sevilla y Murcia, los 28°C; y, en el interior, Madrid llegará a los 23°C.

La estabilidad proseguirá el martes, de acuerdo con Del Campo. Sin embargo, el paso de un frente dejará precipitaciones en Galicia que, a lo largo de la jornada, se podrán extender al Cantábrico y a los Pirineos. Por la mañana habrá bancos de niebla en valles del interior oriental peninsular y seguirá la calima intensa en Canarias, donde lloverá en las islas más montañosas.

En lo que respecta a las temperaturas, las de la madrugada serán algo más altas, aunque no superarán los 10°C en amplias zonas del interior. Por el día bajarán de forma notable en Galicia y de manera más suave en el resto del oeste y del centro peninsulares. Habrá subidas en el Mediterráneo. Así, Alicante, Murcia y Sevilla rondarán los 28 °C y se alcanzarán o sobrepasarán los 20°C en buena parte del interior.

El miércoles volverá a predominar el tiempo estable y, aunque habrá precipitaciones en el extremo norte, estas irán a menos. Sin embargo, llegarán vientos del nordeste y del este que aportarán humedad al área mediterránea. Por ello, podrán registrarse chubascos en Cataluña y precipitaciones en Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana y zonas de la Región de Murcia. A su vez, continuará la calima en el archipiélago canario y caerán algunas lluvias débiles en las islas más montañosas.

Durante esta jornada, las temperaturas serán, en líneas generales, más bajas en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares y más altas en Galicia y Andalucía. Sevilla, por ejemplo, rondará los 30ºC, mientras que en la mayor parte del interior se alcanzarán o superarán los 20°C tras haber bajado de los 10°C durante la madrugada.

El jueves será una jornada sin grandes cambios, según el portavoz de AEMET. Una vez más, soplarán vientos del este que aportarán humedad a la fachada mediterránea, con posibles lluvias en esta zona y en el sur de Andalucía. Asimismo, se registrarán algunas lluvias en las islas canarias más montañosas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque subirán en el Cantábrico. Bilbao, por ejemplo, alcanzará los 25°C.

LAS TEMPERATURAS BAJARÁN EL DOMINGO

El viernes y el sábado serán jornadas similares, de acuerdo con la predicción. Volverán a registrarse precipitaciones débiles en el área mediterránea y predominarán los cielos poco nubosos en el resto del país. No obstante, el sábado habrá más nubes en el Cantábrico, donde caerá alguna lluvia débil por el paso de un frente.

Del Campo ha precisado que el paso de este frente haría descender las temperaturas el sábado en el área cantábrica. En el resto del país no habrá grandes cambios térmicos: los valores diurnos serán suaves para la época y los nocturnos, normales.

A partir del domingo podría haber cambios. El portavoz de AEMET ha indicado que todavía hay bastante incertidumbre, aunque podría producirse un descenso térmico generalizado en la Península que continuaría durante los primeros días de la próxima semana. Por su parte, las precipitaciones se intensificarían y se extenderían por el área mediterránea peninsular y Baleares, donde podrían ser intensas en algunos puntos.

Durante la recta final de la semana, Canarias no experimentará grandes cambios, con temperaturas suaves, mientras que continuarán las lluvias en el norte de las islas más montañosas.

NOVIEMBRE DARÁ COMIENZO CON UNA DANA EN EL NORESTE

El climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha indicado que la situación meteorológica en Europa podría experimentar un cambio importante al inicio de noviembre por la formación de un potente bloqueo anticiclónico en las inmediaciones de las islas británicas y el mar del Norte. Esta configuración favorecería la entrada de vientos de levante, que podrían dejar las primeras precipitaciones en el área mediterránea durante el fin de semana.

Asimismo, algunos de los escenarios barajados por el climatólogo contemplan la llegada de aire frío desde el noreste e incluso la posible formación de una dana cerca de la Península. Si se cumplen estas previsiones, las lluvias podrían extenderse a más zonas de España. Además, ganarían intensidad, sobre todo en la vertiente mediterránea. Allí se espera un comienzo de mes más húmedo.