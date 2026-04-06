La Oficina Española de Cambio Climático celebra 25 años liderando la acción climática en España. - TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este lunes la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) con motivo de su 25 aniversario. En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado por la OECC, encargada de la formulación de la política nacional de cambio climático, así como su contribución "decisiva" a situar la acción climática en el centro de las políticas públicas en España.

Entre los principales hitos, ha resaltado la aprobación en 2021 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha permitido consolidar un marco normativo "sólido" para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y neutro en carbono, apoyado en instrumentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

A su vez, también ha destacado la colaboración constante con la comunidad científica internacional, especialmente con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, así como la implicación de la ciudadanía a través de iniciativas como la Asamblea Ciudadana para el Clima, que han abierto "nuevas vías de participación".

Asimismo, Aagesen ha querido reconocer el papel de las personas que han formado parte de la OECC durante estos 25 años. De esta manera, ha subrayado "el talento y el compromiso" de un equipo "altamente cualificado", con experiencia en políticas públicas y negociación internacional, que además ha tenido una "destacada" presencia de liderazgo femenino desde sus inicios.

El ministerio ha añadido que la OECC nació hace un cuarto de siglo como respuesta a un "desafío emergente en la agenda global". En la actualidad, se ha consolidado como una institución "imprescindible, cuya trayectoria ha estado marcada por el compromiso, la anticipación y la acción constante frente al mayor reto de nuestro tiempo".

"Hoy, 25 años después, la OECC es más necesaria que nunca. (...) (Cuenta con) "más experiencia, más ambición y la misma determinación de seguir impulsando una acción climática eficaz, justa y a la altura del mayor reto de nuestro tiempo", ha recalcado Aagesen.

En este contexto, ha subrayado que el cambio climático ha pasado de ser "una preocupación" a convertirse en "una prioridad de Estado" y que España ha integrado esta lucha de forma transversal en sus políticas públicas, desde la energía hasta la movilidad, con una hoja de ruta clara hacia la neutralidad climática en 2050.