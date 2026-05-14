La OIM y los mormones colaborarán para facilitar el acceso a empleo y formación a migrantes en América Latina

La directora general de la OIM, Amy Pope, con representantes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Salt Lake City. - BRIAN NICHOLSON

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (conocidos como mormones) han anunciado una nueva alianza humanitaria para apoyar a personas vulnerables, entre ellos, personas migrantes, en toda América Latina, facilitando acceso a empleos y formación.

Durante una reciente visita a la sede de la Iglesia en Salt Lake City, en EE.UU., la directora general de la OIM, Amy Pope, expresó su gratitud a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su colaboración humanitaria.

"Las alianzas sólidas crean oportunidades reales para las personas", afirmó Pope, al tiempo que subrayó que con esta alianza están "ayudando a las familias a acceder a empleos, desarrollar habilidades y avanzar hacia una mayor estabilidad y autosuficiencia".

Según ha informado la OIM en un comunicado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días apoya los programas de la OIM en toda América Latina, fortaleciendo la cooperación existente para responder a las necesidades humanitarias y, al mismo tiempo, promover la estabilidad a largo plazo.

"Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de ir más allá de satisfacer las necesidades inmediatas, ayudando a las personas a desarrollar la autosuficiencia mediante un trabajo significativo, a crear negocios sostenibles y a forjar un futuro más estable para sí mismas y sus familias", destacó el director general de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Blaine Maxfield.