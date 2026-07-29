La ola de calor se prolongará desde hoy hasta el domingo con calor muy intenso y peligro muy alto o extremo de incendios

Vista del pueblo con humo, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva ola de calor, que afecta desde este miércoles a la mayor parte del país, se prolongará al menos hasta el domingo con calor muy intenso en la mayor parte del país y peligro de incendios en niveles muy altos o extremos, como ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Así, ha informado de que este martes ya se superaron los 40ºC en localidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Valle del Ebro y también en puntos del extremo norte y extremo sur de Castilla y León. Las temperaturas más altas fueron los 41,8ºC registrados en Almadén (Ciudad Real) y los 41,4ºC en Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba), mientras que las precipitaciones fueron prácticamente nulas en todo el país.

El portavoz ha señalado que esta madrugada de miércoles ha sido ya muy cálida en algunas localidades del centro y sur de la Península, sin bajar de 25ºC a las 06.30 horas.

Este miércoles y jueves las temperaturas bajarán en el extremo norte, pero subirán en el este y en el sur de la Península. Se alcanzarán así 36 a 38ºC de forma casi generalizada en el norte y en Baleares; los 38 a 40ºC en el sur; y más de 40ºC se alcanzarán en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en zonas bajas del nordeste y otros puntos de la mitad sur, según Del Campo.

De cara al viernes y fin de semana, ha avanzado que lo más probable es que se produzcan algunos descensos de temperatura de nuevo en el Cantábrico y que permanezcan sin cambios en el resto, con calor intenso. Las temperaturas nocturnas serán también altas, sobre todo en zonas del este y del sur de la Península y en Baleares.

Así, ha subrayado que no se bajará en esas zonas de 22 a 24ºC, sin descartar algunas noches tórridas, es decir, aquellas en las que no se baja de 25ºC en localidades del Mediterráneo y en ciudades del centro y del sur.

Aunque hay incertidumbre a partir del domingo, la AEMET no descarta que la ola de calor pueda prolongarse hasta comienzos de la próxima semana.

Durante los próximos días no se esperan muchas lluvias, aunque sí que podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña y sus proximidades, sin descartar que den lugar a tormentas aisladas, pero que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos. Por ejemplo, el miércoles podría ocurrir en el Pirineo de Cataluña y el jueves también podría haber tormentas en el entorno del Valle del Ebro.

El viernes, además, podría llover débilmente en el Cantábrico y tanto este día como el fin de semana, hay posibilidad de chubascos en zonas montañosas de la mitad oriental peninsular, chubascos que localmente podrían ser fuertes.

LA OLA DE CALOR TAMBIÉN AFECTARÁ A CANARIAS

Canarias también se va a ver afectada por una ola de calor, con altas temperaturas en las que el archipiélago superará los 34 a 36ºC en amplias zonas durante toda esta semana, también con temperaturas nocturnas elevadas, incluso con valores mínimos superiores a 28ºC en las medianías de Gran Canaria, según el portavoz.

Además del calor, se espera presencia de polvo en suspensión que dará lugar a calima en el este y sur de la península y en Baleares, así como en Canarias, sobre todo en las islas orientales, lo que provocará un empeoramiento de la calidad del aire, a lo que habrá que añadir la presencia de humo en las zonas próximas a los grandes incendios forestales, ha añadido Del Campo.

En cuanto a los incendios forestales, aunque los vientos serán flojos durante la noche y la madrugada del miércoles y del jueves, este viento arreciará, es decir, soplará con más intensidad procedente del sur y del suroeste en el interior de la Península a partir del mediodía, con rachas que podrían superar los 30 ó 35 por horas o localmente algo más, dificultando las tareas de extinción.

El portavoz de la AEMET ha advertido de que el peligro de incendios será muy alto o extremo en buena parte del país durante estos días de ola de calor.

Así, los niveles extremos se alcanzarán sobre todo este miércoles en la mitad norte y tercio oriental, así como en zonas de Extremadura y Andalucía. El jueves, la situación será similar y el viernes descenderá el peligro de incendios en el Cantábrico, pero se mantendrá en niveles muy altos o extremos en el resto de la Península y Baleares, con los niveles más extremos en el interior peninsular.