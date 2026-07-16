ONG piden al Gobierno que "no ceda al chantaje nuclear" y no alargue la vida de Almaraz tras el aval del CSN

Archivo - Central nuclear de Almaraz (Cáceres) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONG han pedido al Gobierno que no alargue la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido este jueves un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central, que aplica a sus dos unidades.

"Cambiar la política energética, alargando la vida de una planta, es una decisión que alterará toda la planificación energética y el modelo energético español que tanta admiración tiene y podría incluso llegar a haber empresas que litiguen contra el Gobierno", ha avisado en declaraciones a Europa Press Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía nuclear y combustibles fósiles de Greenpeace España.

Por seguridad energética, por compromiso con la transición, por tener un sistema realmente limpio y que no dependa de combustible nuclear externo, Greenpeace reclama que "se mantenga el cierre nuclear tal y como está planificado".

La organización considera que la extensión de la central de Almaraz "es un tiro de gracia al desarrollo de nuevos proyectos renovables". En este sentido, Del Pozo ha recalcado que los reactores nucleares "suponen un claro tapón" al desarrollo de las energías nucleares.

El portavoz de Greenpeace ha aclarado que no tienen "ni el informe ni las peticiones" del CSN sobre Almaraz, por lo que no pueden entrar en detalles técnicos "sobre qué se ha pedido y cómo".

En la misma línea, el coordinador de Alianza por el Clima y coordinador de clima y energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz Prieto, ha recordado que el informe del CSN "solo valora las cuestiones técnicas" para la continuidad de la operación de Almaraz, por lo que, en sus palabras, "la pelota siempre ha estado en el tejado" del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Precisamente, ha incidido en que el Ministerio "debería cumplir con los planes marcados" en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. "Lo relevante no son estos elementos técnicos sobre seguridad nuclear, sino que lo más relevante es el enorme efecto de bloqueo que supone la continuidad de las centrales nucleares en el mix energético", ha zanjado.

Asimismo, Andaluz Prieto ha asegurado que la energía nuclear "es una energía muy cara que, además, elimina del mix energético las energías renovables, que son mucho más baratas".

También ha mencionado la gestión de residuos nucleares y radiactivos, para la cual, a su juicio, "no hay suficiente dinero puesto sobre la mesa", por lo que la continuidad de las centrales nucleares "solo haría agravar aún más un problema sobre el que no existe una solución técnica".

Por ello, las ONG exigen que se cumpla con la realidad que dice que "continuar con las nucleares supone un encarecimiento al medio plazo de la energía y un obstáculo enorme para la transición energética".

Andaluz Prieto ha recordado en declaraciones a Europa Press que, "por mucho que se empeñen las empresas del oligopolio energético, las nucleares tienen un impacto climático muy superior al de las renovables si se mira todo el ciclo de producción; y que la nuclear ha sido una energía que ha estado subvencionada directamente durante años por los gobiernos".

"El oligopolio con la continuidad no está defendiendo cuestiones de elemento técnico, simplemente está defendiendo la continuidad de beneficios caídos del cielo mientras no aportan lo suficiente para enfrentar esos costes elevados de la gestión de los residuos nucleares. Exigimos que el Gobierno cumpla con esa planificación y se proceda al cierre de las centrales reales", ha sentenciado.

Por su parte, el coordinador federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha afirmado que el Gobierno de PSOE y Sumar "sabía que el CSN iba a informar positivamente al mantenimiento de la nuclear de Almaraz, pero esa decisión no es vinculante". "Si el Gobierno alarga la vida de Almaraz se va cargar la transición verde", ha apostillado.

Igualmente, WWF España ha reclamado mantener el calendario de cierre de las nucleares, así como acelerar la transición energética, y ha explicado que el informe del CSN "evalúa la seguridad nuclear y radiológica", por lo que ahora el Gobierno "debe valorar también sus impactos ambientales, sociales y económicos".

SEO/BirdLife también ha apuntado que la fecha del cierre de Almaraz "debe de respetarse", por lo que ha pedido al Gobierno "que actué y que se deniegue la solicitud de prórroga de la central nuclear".