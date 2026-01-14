ONG tachan de noticia "triste" y "no buena" que 2025 sea el tercer año más cálido de la historia, aunque lo esperaban

Archivo - Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y Greenpeace han lamentado que el 2025 haya sido el tercer año más cálido desde que hay registros, según ha confirmado este miércoles Copernicus, y han señalado que la noticia es "muy triste" y "no buena". Así, la primera ONG ha abogado por volver a la senda de la reducción de emisiones mientras que Greenpeace ha abogado por "impuestos climáticos" a los beneficios de la industria fósil y planes concretos por parte de los gobiernos para abandonar estos combustibles.

El responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz Prieto, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la noticia "no es buena, pero era esperable" y que aunque el informe de Copernicus muestre una "desviación" de año a año, los últimos tres años "muestran con claridad que las temperaturas han crecido sustancialmente y que estamos muy cerca si no hemos superado ya ese límite del 1,5ºC" marcado por los Acuerdos de París.

"Por un lado, vemos que fallan los países y los políticos en cumplir los Acuerdos de París, pero por otro que es obvio que necesitamos reforzar aún más la lucha climática", ha recalcado.

En este sentido, ha incidido en que hay que poner en relación esta noticia con las previsiones de extracción de petróleo, donde parece que la tendencia a disminuir la explotación de combustibles fósiles se ha "roto" por "las nuevas convulsiones geopolíticas" y "la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros negacionistas", que "parece que van a quemar aún más".

"Es necesario para proteger el futuro pues que volvamos a la senda de reducción de emisiones para que estos datos de Copernicus no sigan empeorando y con ello las consecuencias que hemos visto en forma de danas y de incendios forestales en los últimos años", ha recalcado.

Los resultados de Copernicus están en la línea del balance climático de 2025 que también ha publicado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que dice que el año pasado fue el tercero más cálido desde 1961, empatando con 2024 y tras 2023 y 2022.

En este sentido, el portavoz de la ONG ha indicado que latitudes mediterráneas como la española "absorben un incremento de la temperatura global mucho mayor que el término global". De esta forma, ese 1,5ºC en España "puede equivaler a más de 2ºC o incluso de 3ºC dependiendo de la zona", ha advertido.

A su juicio, esto muestra que España es "particularmente vulnerable a un incremento de las emisiones", lo que justifica además que el país tenga que actuar más. "Debemos mucho que los datos del año pasado crezcan en emisiones de gases de efecto invernadero y ya no se vea esa tendencia a reducción que veíamos otros años muy asociada a la penetración de energías renovables", ha puntualizado.

Por su parte, el responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla, ha calificado de "noticia muy triste" que el 2025 haya sido el tercer año más cálido de historia, que se hayan enlazado ya tres años calificados como los más cálidos desde que hay registros y que se esté "rozando" el límite del 1,5ºC.

Aunque incide en que el calentamiento global "se está acelerando" por el aumento año tras año del petróleo, el carbón y el gas, opina que está "cerca" el año en el que se llegará al uso máximo de los combustibles fósiles y de emisiones. Aún así, avisa: "Los estudios científicos indican que no basta con llegar al máximo, sino que tenemos que reducir muy rápido su uso".

El portavoz de la organización ha criticado que la industria de los combustibles fósiles se siga beneficiando mientras que la ciudadanía "lo sufre y lo paga". En este sentido, ha hecho referencia a cómo Repsol ha mostrado su disposición al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, para contribuir a reflotar la producción de petróleo en Venezuela, algo que Greenpeace interpreta como una muestra de cómo pone "siempre sus beneficios económicos a corto plazo por encima del planeta y de las personas".

"Frente a ello necesitamos planes que los gobiernos aprueben planes con fechas concretas para abandonar los combustibles fósiles y nuevos impuestos para usar los beneficios que ahora saca la industria fósil para ayudar a la población a afrontar estas catástrofes, estos impactos climáticos", ha reclamado.