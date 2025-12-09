La ONU advierte que si no se toman medidas el cambio climático reducirá el PIB mundial en un 20% para finales de siglo

Archivo - Las ovejas sufren las consecuencias de la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha advertido que si no se toman medidas y el mundo continúa impulsando las economías con un modelo de continuidad es probable que el cambio climático supere los 1,5ºC para principios de la próxima década, los 2ºC para la siguiente y que siga aumentando. De seguir así, el Producto Interior Bruto (PIB) anual se reduciría en un 4% para 2050 y en un 20% para finales de siglo.

Esta es una de las conclusiones de 'Perspectivas del medio ambiente mundial, séptima edición: El futuro que elegimos (GEO-7)', publicado este martes. Este trabajo, que el PNUMA define como "la evaluación más exhaustiva del medioambiente mundial jamás realizada", ha advertido que el coste de los fenómenos meteorológicos extremos atribuidos al cambio climático en los últimos 20 años se estima en 143.000 millones de dólares anuales (122.966 millones de euros).

Además, ha avisado de que se espera que la degradación de la tierra continúe al ritmo actual, lo que haría que el mundo perdiese anualmente tierras fértiles y productivas del tamaño de Colombia o Etiopía en un momento en que el cambio climático podría reducir la disponibilidad de alimentos por persona en un 3,4% para 2050.

De forma paralela, ha señalado que se prevé que las 8.000 millones de toneladas de residuos plásticos que contaminan el planeta seguirán acumulándose, lo que aumentará las pérdidas económicas anuales de 1.500 billones de dólares (1.289 billones de euros) atribuibles anualmente a la salud a la exposición a sustancias químicas tóxicas presentes en los plásticos.

Frente a esto, la investigación indica que invertir en un clima estable, una naturaleza y una tierra saludables y un planeta libre de contaminación puede generar billones de dólares en PIB mundial adicional, evitar millones de muertes y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y el hambre. Respecto a esto, presenta dos caminos de transformación, uno enfocado en cambios de comportamiento que pongan menos énfasis en el consumo material y otros en cambios en los que el mundo dependa sobre todo del desarrollo tecnológico y de las ganancias de eficiencia.

Así, incide en que se necesita una inversión anual de unos ocho billones de dólares hasta 2050 para lograr las cero emisiones netas y garantizar una financiación adecuada para conservar y restaurar la biodiversidad. A partir de ese momento, los beneficios macroeconómicos globales comenzarán a manifestarse, alcanzarán los 20 billones de dólares anuales para 2070 (más de 17 billones de euros) y y se dispararán después hasta alcanzar 100 billones después (más de 86 billones de euros).

De forma paralela a los beneficios económicos, el estudio proyecta una menor exposición a los riesgos climáticos, una menor pérdida de biodiversidad para 2030 y un aumento de las tierras naturales. Subraya que para 2050 podrían evitarse nueve millones de muertes prematuras mediante medidas como la reducción de la contaminación atmosférica y casi 200 millones de personas podrían salir de la desnutrición y más de 100 millones de la pobreza extrema.

ELIMINAR LOS SUBSIDIOS DAÑINOS Y CAMBIAR LA DIETA

El estudio, fruto del trabajo de 287 científicos multidisciplinarios de 82 países, detalla que las dos vías de transformación requeriría cambios radicales en cinco áreas clave: economía y finanzas, materiales y residuos, energía, sistemas alimentarios y medioambiente. Entre otras medidas, pide descarbonizar el suministro de energía y eliminar gradualmente y reutilizar los subsidios, impuestos e incentivos que generan impactos negativos sobre la naturaleza.

Además, reclama implementar el diseño circular de productos, la transparencia y la trazabilidad de productos, componentes y materiales; acelerar la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas y respaldar la adaptación y la resiliencia climática, apoyándose en soluciones basadas en la naturaleza. A lo largo del texto, también apoya cambiar a dietas saludables y sostenibles.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha hecho un llamamiento a todos los países a que "inviertan en la salud del planeta e impulsen sus economías hacia un futuro próspero y sostenible".

"La Perspectiva del Medio Ambiente Mundial plantea una opción sencilla para la humanidad: continuar el camino hacia un futuro devastado por el cambio climático, la pérdida de la naturaleza, la degradación de las tierras y la contaminación del aire, o cambiar de rumbo para asegurar un planeta, una población y unas economías saludables. Esto no es una opción en absoluto", ha recalcado.