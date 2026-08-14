La Operación 15 de agosto arranca con retenciones en las salidas hacia Francia y zonas costeras de Levante y sur

Numerosos vehículos circulan por la A6, a 14 de agosto de 2026. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación de tráfico del º15 de agosto ha arrancado a las 15.00 horas con normalidad en las carreteras, aunque con algunas retenciones puntuales en las salidas hacia Francia y zonas costeras. Según el boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), dos alcances complican la circulación en la A7, en Valencia, a la altura Benifayó en sentido Alicante y otro en la misma vía en la salida de Almería, a la altura de Castell del Rey, en dirección a Motril.

También en la A7 hay retenciones en la provincia de Málaga, concretamente en Torremolinos, Las Chapas y San Pedro Alcántara y ya en dirección Estepona en la provincia de Jaén por la A42 en ambas direcciones, así como en la provincia de Cádiz por la Autovía A7 al Alto de Guadacorte y en la entrada a Algeciras.

Asimismo, se han registrado retenciones en la AP7 en la Jonquera, dirección a Francia y en la AP8 en Irún. En Cantabria, los problemas de circulación están lcoalizados en la A67, a la altura de Reinosa, sentido Palencia.

Según las previsiones de la DGT, hasta las 00.00 horas del domingo 16 de agosto se prevén 5.610.000 desplazamientos por la red nacional de carreteras. La previsión es que la intensidad del tráfico crezca desde esta tarde en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa acceso al litoral y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

Por último, el domingo 16 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas.

Ya por la tarde, especialmente de 18.00 a 23.00 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso.