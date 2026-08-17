La operación del 15 de agosto se cierra con ocho fallecidos en las carreteras, cinco menos que en 2025

Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico durante este fin de semana, que ha coincidido con la operación especial de tráfico del 15 de agosto, cinco menos que en 2025 aunque el año pasado la operación duró un día más. Entre los fallecidos se encuentra un peatón.

La Dirección General de Tráfico (DGT) había estimado que durante el fin de semana se podrían producir en torno a 5.610.000 movimientos, al ser uno de los momentos de mayor movilidad del año.

Seis de los siniestros ocurridos desde el pasado viernes fueron en vías convencionales y dos en autopistas o autovías. La siniestralidad ha tenido lugar en: Badajoz (Badajoz), Manresa (Barcelona), Paterna de Rivera (Cádiz), Riudellots de la Selva (Girona), Millana (Guadalajara), Chinchón (Madrid), San Cristóbal de la Vega (Segovia) y Albalat dels Sorells (Valencia).

El día de mayor siniestralidad fue el domingo con cuatro fallecidos en otros tantos accidentes, tres se registraron el viernes y uno el sábado.

En lo que va de año, 673 personas han muerto en accidentes de circulación, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Hasta el momento, junio ha sido el más trágico en las carreteras con 137 víctimas mortales, 46 más de las registradas en el mismo mes del año pasado, seguido de julio con 107 muertes. En lo que ha transcurrido de agosto, el número de muertes es de 72.