La operación salida de Semana Santa deja retenciones en vías de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). El Servei Català de Trànsit prevé que durante esta operación salida salgan del área metropolitana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arranque de la operación salida por la Semana Santa deja este viernes las primeras retenciones y complicaciones circulatorias en carreteras de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Pamplona, Bilbao u Oviedo.

En torno a las 15 horas, todas las salidas de Madrid presentan dificultades circulatorias, pero lo peor se encuentra en la A-3 en Rivas y en la A-42 en Torrejón de la Calzada, según han detallado a Europa Press desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

También se registran dificultades en el acceso a Barcelona por la C-33, C-58, AP-7, B-23 y A-2; en el de Valencia, por la A-3, A-7, CV-35, V-21 y V-31; en la entrada a Málaga, por la A-357, A-7 y AP-7 y en Sevilla, por la A-92, A-4, A-66 y SE-30

Asimismo, hay tráfico lento en la entrada a Pamplona por la A-15 y en la salida de Bilbao por la A-8 y la BI-637. En Asturias está complicada la entrada a Oviedo, por AS-2, AS-17 y A-66.

La primera fase de la operación especial de la DGT con motivo de la Semana Santa ha comenzado a las 15.00 horas y estará en vigor hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera.

La segunda fase de la operación se desarrollará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. En total, Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa.