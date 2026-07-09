El operativo aéreo antiincendios lleva ya más de 2.000 horas consumidas, muy por encima de 2025, según MITECO

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante la celebración de la reunión técnica de coordinación para la campaña estatal contra los fuegos, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha avisado que el operativo aéreo antiincendios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lleva ha consumido un total de 2.086 horas de vuelo desde el inicio de la campaña antiincendios de 2026 el pasado 1 de junio (2.500 desde el 1 de enero). En comparación, el año pasado por estas fechas había consumido un total de 764 horas.

Además, el operativo terrestre --las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)-- se ha desplegado en 95 operaciones, mientras que en 2025 el número a 9 de julio era de 43 operaciones.

"En estos momentos lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que optimizar al máximo posible los operativos disponibles de tal manera que podamos tener una capacidad de respuesta razonable a lo largo de todo el verano. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que estamos muy por encima de la demanda del año 2025", ha avisado.

Por comunidades autónomas (CCAA), Morán ha señalado que son tres las que están "requiriendo" un mayor volumen de apoyo por parte de Transición Ecológica. En primer lugar, "un año más", está Castilla y León con 560 horas de vuelo. Después se encuentra Aragón con 417 horas y, en tercer lugar, Extremadura con 296.

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha recalcado que a medida que el número de horas de vuelo consumidas se va incrementando, la capacidad de respuesta del conjunto del operativo aéreo disminuye por "seguridad aérea, tanto por parte de la seguridad de los aparatos que vuelan como de las tripulaciones que los operan".

"Cada número de horas definido, en este caso por la seguridad aérea, los aviones tienen que pasar un proceso de revisión en la maestranza, en el taller, lo cual implica que durante ese periodo de tiempo de revisión el avión tiene que estar parado, no puede estar operativo", ha aclarado.

Según ha comentado, lo que está ocurriendo en esta temporada es que se está sometiendo "a un enorme estrés" a todo el operativo desde el inicio de la temporada, lo que implica que "hay que dosificar mucho la capacidad de respuesta de aquí al final de verano" por "la seguridad del conjunto del operativo".

Según ha explicado, el Ministerio cuenta con 56 medios aéreos disponibles para apoyar a las CCAA en labores antiincendios. De ese total, diez son medios de gran carga, los conocidos como aviones FOCA anunciados al inicio de la temporada. En la actualidad, tres de ellos han sufrido "algún accidente" y no pueden estar volando y otro que está "al límite" de consumir las horas de vuelo que le corresponden antes de tener que pasar la revisión.

En relación a los siete aviones adquiridos en una compra conjunta de la Unión Europea (UE), ha apuntado a que España recibirá el primero de los aparatos encargados en 2028.

Por último, ha trasladado el agradecimiento del Gobierno al conjunto del operativo estatal y a los de las autonomías y ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que "extremen sus precauciones" y no generen "una presión todavía mayor" a la que están viviendo los operativos antiincendios. A su vez, ha pedido a las administraciones gestionar este proceso "con la máxima eficacia, con la correspondiente eficiencia y con la prudencia".

"ENORME DIFERENCIA DE PLANIFICACIÓN ENTRE CCAA

A su vez, ha indicado que hay una "enorme diferencia de planificación" entre CCAA y que hay autonomías "que intentan suplir su carencia de efectivos (antiincendios) exigiendo un mayor esfuerzo de cooperación tanto al Estado como a otras" CCAA, un escenario que "no puede mantenerse en el tiempo".

"No tiene por qué una comunidad autónoma suplir con sus propios efectivos el déficit de atención de una comunidad autónoma concreta. No lo digo por el operativo del Ministerio, que también, pero lo que estamos constatando a lo largo de los últimos años es que hay CCAA cuyos operativos trabajan más en autonomías vecinas que en la suya propia. Esto no se puede sostener en el tiempo", ha lamentado.

Preguntado por la protesta de hace una semana de los bomberos forestales frente a Transición Ecológica y el Ministerio de Trabajo, Morán ha recordado que "la competencia en materia de extinción de incendios forestales y de prevención es de las CCAA" y que el Gobierno "en su momento consideró" que "prestar la debida atención" al operativo antiincendios "era una línea de acción estratégica".

"Lo que ser deseable es que el conjunto de las autonomías hiciesen un esfuerzo en la misma dirección. Hay CCAA que tienen sus operativos perfectamente homologables en condiciones laborales a lo que la ley plantea, pero hay otras que están bastante lejos de alcanzar esos objetivos. Con lo cual, es razonable que los profesionales del sector exijan el cumplimiento de la ley", ha señalado.

CIFRA EN 15.000 LAS HA QUEMADAS, 5.000 MÁS QUE EN JUNIO DE 2025

Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha cifrado en 15.000 las hectáreas (ha) que se han quemado en España durante junio, el primer mes de la campaña antiincendios, hasta este jueves 9 de julio. En comparación, el año pasado en el mismo espacio de tiempo habían ardido 5.000 ha menos.

Además, ha señalado que MITECO ha desplegado un total de 193 operaciones de apoyo a las CCAA para la extinción de incendio, frente a las 88 que había puesto en marcha en 2025 en las mismas fechas.

"Está siendo un año especialmente complicado, complejo. Se está viviendo ya al inicio de la temporada una sucesión de olas de calor que están sometiendo a un enorme estrés al conjunto de los operativos, tanto del Estado como de las CCAA", ha reconocido.