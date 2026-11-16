La oposición de un bloque con China e India dificulta el respaldo a una meta mundial de electrificación en la COP31

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

La iniciativa, apoyada por España, plantea elevar al 35% el peso de la electricidad en la demanda mundial

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS/Bloomberg) -

La iniciativa de Turquía para elevar la participación de la electricidad en la demanda mundial de energía final al 35% en 2035, frente a poco más del 20% actual, encuentra dificultades para incorporarse a la declaración final de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), según Bloomberg.

El bloque de Países en Desarrollo Afines, que incluye a China, India y Bangladesh, rechaza que el texto reconozca este compromiso voluntario, conocido como '35 para el 35', de acuerdo con fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por la agencia.

La propuesta cuenta con el apoyo de empresas como ABB y Schneider Electric, así como de más de 30 gobiernos, entre ellos España, pero no distingue entre electricidad generada con fuentes limpias o con combustibles fósiles.

Según Bloomberg, los países todavía podrían alcanzar una solución intermedia. Entre las opciones que se barajan figuran tomar nota de la iniciativa --con o sin una referencia expresa a su meta para 2035-- o incluir un reconocimiento más genérico de los esfuerzos para impulsar la electrificación mundial.

El debate se perfila, según la agencia, como una prueba del alcance de la respuesta de la cumbre ante el previsible incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global, en un contexto en el que las guerras, la inflación y las interrupciones del suministro energético ponen a prueba el consenso multilateral.

Bloomberg explica que el impulso a la electrificación se basa en la expectativa de que un mayor uso de la electricidad en el transporte, la calefacción y la industria contribuya a la descarbonización, sobre todo si se genera a partir de fuentes renovables.

Sin embargo, según la agencia, la oposición del bloque de Países en Desarrollo Afines también dificulta que el reconocimiento del objetivo vaya acompañado de compromisos para utilizar electricidad limpia.

El presidente de las negociaciones en la COP31 y ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen, señaló el sábado a los periodistas que busca "capturar parte de esa ambición que existe en torno a la electrificación".

"Queda más trabajo por hacer en ese aspecto. Tengo mucho interés en que esas conversaciones continúen", declaró.

Según Bloomberg, otros compromisos voluntarios en materia energética y climática, como los destinados a impulsar las energías renovables y reducir la contaminación por metano, han arrojado resultados modestos.

La agencia también ha informado de que la Unión Europea (UE) había considerado presionar para que el objetivo de electrificación se limitara a la electricidad más limpia, aunque ahora reconoce que esa condición podría alejar a países cuyos sistemas energéticos siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles.

"Probablemente se justifique cierto grado de pragmatismo porque, de lo contrario, se podría terminar con un grupo relativamente pequeño de participantes. La clave de la COP es el multilateralismo y lograr la mayor participación posible", señaló el viernes a los periodistas el responsable de Clima de la UE, Wopke Hoekstra.

350.ORG JAPÓN CRITICA UN SUPUESTO ACUERDO PARA IMPULSAR LA NUCLEAR

Por otro lado, 350.org Japón ha criticado un supuesto acuerdo entre el Gobierno japonés y el Banco Asiático de Desarrollo para impulsar la energía nuclear en Asia en el marco de la COP31.

La organización ha calificado la iniciativa de "distracción costosa y peligrosa" y ha denunciado que desvía recursos y atención de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, objetivo que también promueve en su campaña para esta cumbre.

Según su comunicado, un centenar de organizaciones de la sociedad civil rechaza la presión del sector nuclear para presentar esta tecnología como una solución climática.

El activista Masayoshi Iyoda ha sostenido que la expansión nuclear implica elevados costes, largos plazos de construcción, riesgos de accidentes y problemas persistentes de gestión de residuos, y ha recordado las consecuencias de Fukushima.

"Aquí en Antalya, los lobistas nucleares afirman descaradamente que la energía nuclear es tan segura como los plátanos para incluirla en el menú de opciones de energía eléctrica. Sin embargo, los plátanos no explotan y obligan a miles de personas a evacuar y perder sus hogares, como sucedió en 2011 en Fukushima", ha advertido.

Frente a ello, 350.org Japón ha reclamado que la electrificación se base en energías renovables, que considera más rápidas, económicas y seguras. También ha pedido al Gobierno japonés y al banco que apoyen a los países asiáticos en desarrollo para abandonar los combustibles fósiles y aprovechar la energía solar y eólica.