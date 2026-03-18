El Opus Dei aparta a un profesor de un colegio de Madrid por presuntos abusos a menores

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Opus Dei ha apartado a un profesor del colegio El Prado, en Madrid, por presuntos abusos a menores, según ha informado la prelatura este miércoles en un comunicado.

Según señala, "recientemente" tuvieron noticia de "unos presuntos abusos a menores que tuvieron lugar hace dos años en una actividad de una asociación juvenil vinculada al Opus Dei".

En este sentido, precisan que el Delegado de Protección del Menor de la asociación informó a las autoridades de la Prelatura y presentó una denuncia ante la Fiscalía de menores el pasado 13 de marzo.

Además, indican que el acusado, que pertenece a la Prelatura del Opus Dei, fue "apartado inmediatamente de forma cautelar de todo contacto con menores y de cualquier responsabilidad formativa".

Asimismo, añaden que los responsables de la asociación han informado a las familias y se han puesto a su disposición para todo lo que necesiten.

Desde la prelatura del Opus Dei en España han expresado su "dolor por esta situación" y esperan "una pronta resolución de la Justicia".

A su vez, recuerdan que disponen de una oficina de protección de menores "a la que puede acudir cualquier persona que necesite ser atendida", así como de "criterios de formación y prevención, para contar siempre con espacios seguros, que se procuran mejorar de manera continua".