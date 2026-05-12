Organizaciones advierten que las agresiones a personas LGTBI+ se han triplicado en dos años y piden un pacto de Estado

Pancarta instalada frente al Congreso para exigir un pacto de Estado contra discursos odio. - FELGTBI+

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha instalado ante el Congreso en Madrid una lona reivindicativa para pedir a los diputados que voten a favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

A través de esta acción, y con motivo del Día contra la LGTBIfobia, la entidad ha denunciado que los discursos de odio son el origen de la violencia que se incrementa cada vez más contra las personas LGTBI+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Para la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, "las cifras son alarmantes". "En 2024, una de cada 10 personas LGTBI+ fue agredida; el 2026, lo ha sido una de cada 4. La violencia contra las personas LGTBI+ se ha triplicado en solo dos años y las medidas para frenar el odio no pueden esperar más. Nos va la vida en ello", ha clamado.

Por eso, el reclamo de la Federación Estatal LGTBI+ en la plaza de la Cortes ha incidido en que 'Spain needs to be different'. La entidad pretende convertir, desde la crítica, el eslogan "en un compromiso colectivo y político que se materialice en la aprobación urgente de un Pacto de Estado, fruto del consenso democrático, para seguir siendo un país del que enorgullecerse" .

Según ha informado la federación, la organización referente en la defensa de los derechos LGTBI+ ILGA Europa ha situado este martes a España en el primer puesto de su ranking anual de países más respetuosos con la diversidad LGTBI+. En este sentido, Iglesias, ha destacado que "ocupar el primer puesto en derechos legales no significa que se haya alcanzado la igualdad real; significa que existe la responsabilidad de evitar retrocesos y seguir avanzando". Y aunque ILGA posiciona a España en el número uno, también señala que "está lejos de garantizar una igualdad real, especialmente a la hora de abordar los discursos de odio y sus consecuencias".

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ ha explicado que "las leyes por sí solas no frenan los golpes en las calles". "Por eso, reclamamos la aprobación urgente de un Pacto de Estado para frenar los discursos de odio que generan un clima de violencia y crispación que normaliza la discriminación, el acoso y las agresiones que sufrimos en nuestro día a día", ha argumentado la organización.

"Solo así podremos vivir sin miedo y pasar de ser el muro de contención que describe ILGA, a convertirnos en una ola de igualdad que se extienda por el resto de Europa", ha defendido.