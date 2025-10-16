Organizaciones civiles reclaman que la Ley de Consumo Sostenible garantice productos más duraderos y reparables

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra, AERESS, CECU, Setem, Restarters Vallalta, eReuse, Pangea, Ingeniería sin Fronteras y la Alianza Residuo Cero reclaman una trasposición de la Directiva por el Derecho a Reparar efectiva que garantice la durabilidad de los objetos puestos en el mercado, así como su reparabilidad.

Para ello, han presentado alegaciones al borrador de la futura Ley de Consumo Sostenible, en la que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recogerá la transposición de la Directiva por el Derecho a reparar, la de la Directiva contra el lavado verde (Greenwashing) y la de la Directiva por la cual se modifican varios reglamentos que afectan al derecho a reparar.

En concreto, las organizaciones quieren conseguir una transposición de las directivas europeas que obligue a las administraciones a implementar de forma más eficaz la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reparar, recuperar, reciclar) y conseguir llevar a cabo una prevención de residuos más ambiciosa; también para que la industria fabrique productos que sean más duraderos, reparables y fácilmente reciclables.

Además, buscan desarrollar un índice de reparabilidad y un índice de durabilidad para informar a las consumidoras sobre el carácter más o menos duradero de sus bienes, entendido en el sentido de la vida útil, así como la facilidad de repararlo. Este deberá incluir el precio estimado de las piezas de repuesto como uno de los factores que favorezcan o no la reparación e implicar sanciones si se incumple.

Asimismo, quieren que la garantía del producto se alargue 12 meses, no solo después de una reparación dentro del periodo de garantía, sino en caso de que se sustituya el bien por un producto reacondicionado. En este sentido, piden un máximo del 50% del precio del producto para el precio de la reparación.

Al margen de ello, las organizaciones insisten en la importancia de que la normativa promueva la compra pública de productos reacondicionados, reparados y de comercio justo; así como en la necesidad de establecer incentivos fiscales a los productos reparados, reacondicionados y/o de segunda mano, como por ejemplo con una reducción del IVA al 4% a este tipo de productos y al servicio de reparación.

Desde el punto de vista de las ONG, la futura ley tendría que recoger la elaboración y puesta en marcha de un recorrido formativo formal para profesionales de la reparación y promoción del empleo verde en la economía circular. Una vez puesto en marcha el sistema de bono a la reparación que recoge el borrador de la ley, se debería recoger información cuantitativa y cualitativa para obtener información sobre las averías más frecuentes.

Finalmente, han señalado que el Gobierno tendría que añadir en la sección española de la plataforma europea para la reparación a las iniciativas autoorganizadas como los cafés de reparación.

'REPAIR CAFÉS' EN TODA ESPAÑA DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Al margen de ello, Amigas de la Tierra también han recordado que distintas organizaciones civiles han conocado a lo largo de octubre talleres de reparación e intercambios de objetos para fomentar el derecho a reparar, según ha recordado Amigas de la Tierra dos días antes de que se celebre el Día Internacional de la Reparación, el cual tiene lugar cada año el tercer sábado de octubre en todo el mundo desde 2017.

En concreto, los colectivos están organizando 'Repair Cafés' en Galicia, Madrid, Andalucía, Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia. Estos espacios gestionados por voluntarios con experiencia en reparación permitirán a la ciudadanía aprender a reparar piezas de textil o pequeños aparatos eléctricos y electrónicos de manera gratuita. Todas las actividades se pueden consultar a través de este mapa: https://openrepair.org/international-repair-day/2025-events/