Organizadores del 28 Congreso Católicos y Vida Pública piden "no mezclar fe y política": "Venimos a evangelizar"

Programa del 28 Congreso Católicos y Vida Pública. - EUROPA PRESS

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del 28 Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo, han pedido "no mezclar la fe y la política" y han subrayado que el evento tiene como objetivo "evangelizar" y no orientar al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Separemos la fe y la religión de la política. Otra cosa es que un partido u otro puedan acercarse más a la fe pero no vamos a ser nosotros los que juzguemos. Nosotros venimos a evangelizar, no a hacer política de partido. La política de partido es mucho más pequeña que llevar la fe al mundo", ha precisado el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, José Masip, este miércoles, durante un encuentro con medios para presentar el 28 Congreso Católicos y Vida Pública.

En todo caso, ha defendido la participación de los católicos en la vida pública donde cree que "su presencia es cada vez mayor" y, en el ámbito de la política, ha abogado por "resucitar en la izquierda" a "esa gente" que es creyente y defiende valores cristianos.

Así, ha insistido en que es una "equivocación ideologizar la fe". "La religión no tiene ideología, ojalá podamos hacer crecer la llama en partidos de izquierdas o de derechas", ha indicado.

En este sentido, ha precisado que le da "igual qué partido esté en el Gobierno" porque deben ser los católicos los que lleven "las ideas de Cristo", los "derechos humanos" y el "respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte".

"Eso lo han llevado muchos partidos en sus programas y por intereses políticos lo han abandonado, cada uno es responsable de sus actos", ha lamentado Masip.

Más allá del ámbito político, con el congreso de este año, que se celebra bajo el título 'América y España: la fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta', los organizadores quieren reivindicar "la Hispanidad" en medio de una sociedad occidental "sacudida por la pérdida de algunos anclajes que la han sostenido durante siglos".

Así se desprende del manifiesto, que presentaron en septiembre, y en el que también destacan la figura de Isabel la Católica, con el deseo de que sea un guiño de apoyo a su causa de beatificación.

Además, la directora del Congreso, María San Gil, ha destacado la coincidencia con el viaje del Papa León XIV a Latinoamérica. "Hemos acertado de pleno porque el tema de la Hispanidad nos toca a todos y hacía falta hablar de esa Hispanidad que tiene cinco siglos de historia y que tan importante es para todos. Y la casualidad que el Papa va a estar en Hispanoamérica los días que se celebra el Congreso. Ha sido diana", ha celebrado.

El Congreso comenzará el viernes 13 de noviembre con la inauguración, en la que estará presente el Nuncio del Papa en España, Piero Pioppo. Tras ella, tendrá lugar una conferencia inaugural titulada 'España e Hispanoamérica ante un escenario de crisis', que correrá a cargo del exministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín. A continuación, se celebrará una mesa redonda de movimientos laicos en la que se abordará el "encuentro de dos mundos" y "la misión compartida".

En los días sucesivos, destacan entre los ponentes, la excongresista de la República de Perú Adriana Tudela, que hablará sobre "libertad, poder político, doctrina católica" y "los límites del Estado"; y la gobernadora del Estado de Chihuahua (México), María Eugenia Campos, que disertará sobre "las decisiones morales" y "el corazón de la política humanista".

Entre otros participantes, también destacan el premio Princesa de Girona Social Pablo Sánchez Bergasa, el presentador de televisión Christian Gálvez o el creador de contenido Renezz. Asimismo, habrá una hora santa con Hakuna Group Music.