Óscar López ve "una parte de marketing" en las alertas de los desarrolladores de IA y pide "regular"

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado me - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que "seguramente habrá una parte de marketing" en las alertas lanzadas por las empresas de inteligencia artificial (IA) que han pedido ralentizar su desarrollo y aboga por "regular" esta tecnología.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el ministro ha explicado que, a su juicio, "la palabra no es ralentizar, la palabra es regular, igual que se regularon los automóviles".

"Hoy en día, los automóviles tienen airbags, tienen los sistemas de seguridad porque ha habido unas normas. Hay un código de circulación, hay una edad para conducir. Todo eso no ha ido contra la industria del automóvil, no ha ido contra la innovación, al revés", ha argumentado.

Además, Óscar López ha apuntado que en el sector automovilístico "se ha producido una carrera ordenada hacia un producto seguro, que es lo que no ha pasado con la inteligencia artificial y las redes sociales".

"Estamos en una carrera entre Estados Unidos y China, dos modelos que se han basado en competir sin frenos", ha asegurado López, que ha agregado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido "a corregir incluso a los expertos de la IA" y les ha instado a seguir desarrollando "sin ningún problema".

En este sentido, el ministro ha puesto de relieve que "son los propios desarrolladores de la IA los que están diciendo que se "les va de las manos a ellos". "Son ellos los que están alertando de los riesgos", ha subrayado.

Preguntado sobre si cree en las advertencias de las empresas de IA, el titular de la cartera de Transformación Digital ha respondido que cuando dicen que "son capaces de entrar por las puertas traseras de todo sistema financiero internacional, seguramente habrá una parte de marketing".

No obstante, el ministro ha puntualizado que "es evidente que la IA es la primera tecnología de la historia que es capaz de desarrollarse por sí misma, de tomar el control, de tener conversaciones entre sí misma y poder desarrollarse por sí misma".

Respecto a si hay garantías de que la administración, sus sistemas de seguridad o el tronco del Estado es impermeable a la inteligencia artificial, Óscar López ha reconocido que el riesgo existe, pero ha puesto en valor que el año pasado el Gobierno aprobó un plan extraordinario de 1.100 millones de euros en ciberseguridad.

"Estamos entrando en el mundo de los modelos de frontera de inteligencia artificial y de la cuántica y, por lo tanto, todo cambia. Estamos haciendo inversiones milmillonarias, que no están haciendo muchos países", ha concluido.