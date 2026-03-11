Óscar López ve "suicida" no regular las redes sociales: "Por supuesto que hay que regular"

Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, durante la Cumbre contra el Odio. - EUROPA PRESS

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que es "suicida" no regular las redes sociales y tener que elegir entre la competitividad y la regulación que es "el debate que tratan de imponer desde Europa".

Así lo ha avisado este miércoles durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, organizada por el Ministerio de Inclusión, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.

"Yo creo que el presidente del Gobierno, que no solamente hoy, viene haciendo ese discurso hace tiempo, viene advirtiendo de lo ingenuos que fuimos todos cuando en 2009 nacieron las redes sociales, que han vivido durante 16 años sin una regulación y ahora todos hemos descubierto que en efecto necesitan una regulación. Primera afirmación: Es que se suicida el debate que tratan de imponernos en Europa, donde hay que elegir entre competitividad y regulación. Es suicida. Por supuesto que hay que regular", ha defendido López.

El ministro ha participado en una mesa redonda junto a la directora del Centro de Información de la ONU en Bruselas, Sherri Aldis; la presidenta del Comité de expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa, Karoline de la Hoz, y la jefa del Departamento Político de la Representación de la Comisión Europea en España, e Irina Vasiliu; y moderada por el codirector de El Orden Mundial, Eduardo Saldaña.

Tras señalar que no hay que "confundir la libertad de expresión con la libertad de odio", López ha apostado por regular las redes sociales "como se ha hecho con el resto de sectores". "Cuando se inventaron los coches se inventaron los semáforos y eso no acabó con la industria del automóvil y con el código de circulación. Hay que regular. Y tiene que haber una voz europea que defienda la regulación", ha subrayado.

A su juicio, "el mascarón de proa", es decir, lo que va a hacer que los países europeos entren "de verdad en regular el mundo digital, es el asunto de los menores" porque "hay un consenso generalizado en toda Europa" sobre "la necesidad de establecer una mayoría de edad en redes sociales". "Hay una ley en el Parlamento francés. Hay una ley en el Parlamento español. Se está haciendo una ley en el Parlamento de Grecia. Ya se aprobó en Australia", ha puntualizado.

También ha puesto en valor la creación por parte de Naciones Unidas de un panel de expertos internacional para hablar sobre la regulación de la inteligencia artificial y ha revelado que aspiran a que "la primera reunión" de este comité de expertos "se celebre en España ya en breve".