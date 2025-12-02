Oteyza crea el Centro de Excelencia Mundial del Merino con apoyo de IE University para "desarrollar y mejorar" la lana

Paul García y Caterina Pañeda, cofundadores de Oteyza junto a Inés Quezada la directora del Grado de Diseño de Moda de IE University y representantes de la escuela de Arquitectura y Diseño de IE, del Museo del Traje y de la Real Fábrica de Tapices. - IE UNIVERSITY

Oteyza, firma de moda de lujo, ha anunciado la creación del Centro de Excelencia Mundial del Merino (CEMM), que cuenta con el apoyo de IE University además de otras instituciones, con el objetivo de "desarrollar y mejorar" este tipo de lana española y para incentivar su aplicación en las altas artesanías, la moda y las bellas artes decorativas.

Así lo ha expresado el cofundador de Oteyza, Paul Oteyza, en la presentación de esta nueva institución, al tiempo que ha añadido que este proyecto nace "con la ilusión de marcar un nuevo pulso y una nueva era en la excelencia del merino y por ende del diseño, el lujo, la moda y las bellas artes decorativas españolas en el mundo".

Otro de los objetivos principales del CEMM es impulsar la investigación y estudio de nuevos usos, tratamientos y acabados de la materia para su desarrollo en los mercados internacionales, para lo que se impulsarán acciones de divulgación, estudio y debate a través de reuniones de expertos y jornadas de investigación en las que colaborará IE University.

Por su parte, la directora académica del Bachelor in Fashion Design de IE University, Inés Quezada ha defendido que desde la universidad defienden "el uso de materiales nobles, de proximidad y bajo impacto, trabajando con proveedores y socios cercanos para construir una voz propia e identitaria".

"Nos enorgullece esta alianza con instituciones que comparten nuestro propósito de proteger, investigar y promover la lana merina española, un patrimonio cultural y material de enorme valor. Creemos firmemente que, desde lo local, se puede alcanzar un impacto global", ha subrayado Quezada.

También han apoyado la creación del CEMM instituciones como la Real Fábrica de Tapices, el Museo del Traje y el Ministerio de Cultura, entre otros.

Según ha informado Oteyza, el nuevo CEMM proporcionará "impulso y protección" al patrimonio cultural, material, inmaterial e intelectual de la lana merina mediante su preservación, el desarrollo del diseño contemporáneo y la generación de valor ligada a la alta calidad y la sostenibilidad. El Centro está dirigido a artistas, creadores, diseñadores y estudiantes que aborden trabajos en torno a esta materia y sus tejidos.

Además, durante la presentación del proyecto se ha mostrado el primer paño 100% merino extrafino español "capaz de competir con las mejores lanas y tejidos del mundo", como ha asegurado la firma.

"Tras 10 años de trabajo, y siglos de olvido, se ha conseguido restaurar el merino de excelencia español: la largura de su fibra, su finura y, sobre todo, sus 8 rizos por centímetro (R8), que le confieren la característica única e inigualable para ser referente a nivel internacional, ya que le aporta la mayor elasticidad, resistencia y resiliencia del mercado", ha añadido Oteyza.