Otra fraternidad tradicionalista deplora consagraciones de lefebvrianos pero pide al Papa condenar la autosecularización

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fraternidad de San Vicente Ferrer (FSVF), también de corte tradicionalista, ha manifestado su rechazo las consagraciones episcopales llevadas a cabo este miércoles por la Fraternidad de San Pío X, lo que les ha llevado a la excomunión, pero también ha aprovechado esta circunstancia para pedir a León XIV que condene al "autosecularización" en la Iglesia.

Así, señala en un comunicado que "deplora profundamente" el acto que "desgarra la túnica inmaculada de Cristo" y asegura que ningún "estado de necesidad", como el invocado por los lefebvrianos, "puede justificar jamás" ir en contra de lo que pertenece a la constitución divina de la Iglesia.

En todo caso, recalca que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recordó el pasado mes de febrero la existencia de "los diferentes grados de adhesión que exigen los diversos textos del Concilio Vaticano II". "Esta doctrina tradicional permite a los católicos adoptar una postura adecuada de adhesión al Magisterio, al tiempo que critican respetuosamente las deficiencias de ciertos textos", aseguran.

REPUDIAR A OBISPOS Y SACERDOTES QUE PROMUEVEN LA SECULARIZACIÓN

Y, en este aspecto, aprovecha para advertir de que la FSVF, junto con muchos clérigos y laicos, observa "la existencia de corrientes internas en la Iglesia que, incapaces ya de tolerar la sana doctrina, ponen en tela de juicio verdades dogmáticas y morales fundamentales mediante un proceso de secularización". Por ello, implora a que condene estos errores y, para la protección del pueblo cristiano, que repudie a los sacerdotes u obispos que los promueven y que anime a todos aquellos que se oponen a ellos.

Asimismo, asegura que, en este "contexto dramático", la FSVF pretende continuar su misión con humildad y caridad, "sin transigir con el error", pero también, como subraya, en una "fidelidad inquebrantable a las disciplinas litúrgicas y las pedagogías tradicionales, en comunión visible con la única Iglesia de Cristo y su legítima jerarquía".

Finalmente, asegura que, consciente de las "tensiones y la angustia" que afectarán a las conciencias y a las familias, la FSVF anima a los fieles, ya sean ansiosos o desorientados, a mantener y cultivar, con la fuerza que les da la fe y los dones del Espíritu Santo, esta doble fidelidad, en la que reside un "camino coherente y fructífero".

Además, con "respeto e insistencia", solicita a la Santa Sede que manifieste su solicitud paternal por "todos aquellos fieles católicos que se sienten apegados a ciertas formas litúrgicas y disciplinarias anteriores de la tradición latina", en referencia al Motu proprio Ecclesia Dei, promulgado por San Juan Pablo II en 1988, tras las primeras excomuniones de los lefebvrianos para ofrecer una vía dentro de la Iglesia para quienes compartían una preocupación por la secularización, pero sin embargo querían mantenerse en estricta obediencia al Papa.

La FSFV fue fundada en 1979 por el sacerdote católico tradicionalista Louis-Marie Blignières (Madrid, 1949) en Chémeré-le-Roy (Francia). De inspiración dominicana, su rasgo distintivo es el uso de la liturgia tradicional en su rito dominicano antiguo, en lugar del rito romano común, pero en plena comunión con el Papa.

En 1988, tras las consagraciones de Écône realizadas por Marcel Lefebvre, Blignières fue uno de los que optaron por el diálogo con Roma, contribuyendo a la creación de la Comisión Ecclesia Dei, que buscaba evitar el cisma a cambio de poder seguir celebrando según los libros litúrgicos anteriores a la reforma de Pablo VI, pero bajo la condición de reconocer plenamente la legitimidad del nuevo ordo litúrgico y del Concilio Vaticano II.

Precisamente, el pasado mes de enero, Bligniéres envió a los cardenales, en la víspera del consistorio convocado por León XIV, una vía para el rito tradicional. Y de esta carta se hacían eco, precisamente, los lefebvrianos en su página web, que señalaban que el modelo invocado por Bligniéres es el de los ordinariatos militares. Sin embargo, esta propuesta también fue criticada por los lefebvrianos, que la consideran "insuficiente y moralmente inaceptable".