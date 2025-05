Oughourlian (Prisa) tiende la mano a los accionistas contrarios: "No podemos distraernos con batallas internas"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha tendido la manos a los accionistas contrarios a su gestión. "Este grupo no es un juguete. No podemos distraernos con batallas internas", ha afirmado.

Así lo ha expresado Joseph Oughourlian durante su intervención ante la Junta General Ordinaria de Accionistas 2025, celebrada este miércoles en Madrid, de forma física y telemática.

Antes de terminar, Oughourlian ha abordado lo que él mismo ha denominado "el elefante en la habitación". Así, ha explicado que, hace tres meses, el Consejo de Administración de Prisa decidió, "con una mayoría abrumadora", rechazar el proyecto de televisión que presentó el responsable de los medios. "Era un proyecto imposible de justificar desde el punto de vista financiero y muy dudoso desde el punto de vista industrial".

"Desde entonces, hemos soportado ataques mediáticos, financieros y hasta personales. He dudado si aprovechar esta Junta para dirigirme hoy aquí a ese grupo de accionistas que está cuestionando la integridad de la compañía. Pero prefiero tenderles la mano. A ellos y a todos los que tienen intereses legítimos en Prisa", ha asegurado.

El presidente ha añadido que no se puede "tolerar que intereses particulares pretendan imponerse al interés común". "Desde que llegué a la Presidencia de Prisa, yo no me he movido. He estado siempre en el lugar en el que debo estar. El de la Presidencia en beneficio de todos los accionistas, todos los empleados y todos los acreedores. Y de esta posición no me van a mover", ha asegurado.

Además, ha dicho que, gracias a la refinanciación, se "abren unas perspectivas de crecimiento" que van a aprovechar. "Por eso, después del verano, les presentaremos un nuevo plan estratégico. Porque estoy harto de hablar de guerras intestinas que no tienen sentido, en vez de hablar de proyectos, de ilusiones y de realidades. El futuro de Prisa es brillante y estoy deseando compartirlo con ustedes", ha manifestado.

2024: UN AÑO DE "BUENOS RESULTADOS"

Para el presidente, 2024 ha sido "un año de buenos resultados" para Prisa, en sus dos vertientes, en educación y en medios, que "refleja el trabajo de los últimos cuatro años". "Porque no hemos parado", ha ensalzado.

"Hemos reordenado los negocios, hemos acelerado su transformación digital, hemos consolidado nuestra posición en Latinoamérica y hemos reforzado la relevancia de nuestras marcas. Y, sobre todo, hemos dado la vuelta a la situación financiera del grupo, reduciendo drásticamente la deuda y el apalancamiento", ha puntualizado.

Además, Joseph Oughourlian ha indicado que "en estos últimos meses de máxima volatilidad y con el mercado más difícil que nunca", Prisa ha cerrado la refinanciación de la deuda.

El presidente ha puesto en valor que se ha cumplido con "las líneas esenciales" del Plan Estratégico 2022-2025. En concreto, ha destacado que se ha situado la deuda "en el nivel más bajo en 20 años", se ha rebajado la relación deuda neta Ebitda de ocho veces a menos de cuatro veces, se han incrementado los ingresos un 24%, se ha triplicado el Ebitda y aumentado el margen de Ebitda 12 puntos porcentuales.

También ha hecho hincapié en que se ha multiplicado "casi por diez" el flujo libre de caja, aumentado un millón de suscriptores digitales en Santillana y multiplicado por más de dos veces el número de suscriptores de 'El País', "ganando 600.000 oyentes en España en la radio española". "Por fin estamos donde queremos estar", ha afirmado, al tiempo que se ha mostrado "optimista".

Respecto a Santillana, el presidente ha cumplido su plan estratégico y logrado unos resultados "espectaculares" con 28 millones de estudiantes y más de 3 millones de suscripciones, así como "unos márgenes que superan" los previos a la pandemia.

En este punto, ha confesado que le "duele" que se afirme "con tanta frivolidad" que Prisa va a vender Santillana para hacer frente a la deuda. "Se lo digo con claridad, Santillana es una parte esencial de Prisa, una parte irrenunciable que aporta la mitad de nuestros ingresos y el 70% de nuestro Ebitda", ha subrayado.

En cuanto al negocio de medios, el presidente de Prisa se ha mostrado "muy orgulloso" del desarrollo de las marcas del grupo durante 2024, resaltando especialmente "el tremendo esfuerzo" de las ediciones americanas de 'El País'. "Nuestra operación en América no es solo una aventura empresarial, es también una apuesta por la educación, por el periodismo, por defender todos los días la democracia", ha declarado.

Joseph Oughourlian también ha celebrado que 'El País' ha superado en 2024 la frontera de los 400.000 suscriptores. "En este entorno de intoxicación informativa es difícil abrirse paso desde el rigor y el compromiso con la verdad. Por eso, estamos tan orgullosos de cada uno de esos suscriptores que nos elige y nos hace mejores con su altísima exigencia", ha indicado, para después afirmar que "la SER ha sido testigo y narradora de momentos históricos".

"La fuente más confiable de información, como se demostró otra vez hace solo un par de semanas en el apagón. Y también es, siempre, un gran conector de personas y una extraordinaria vertebradora del territorio nacional", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado el trabajo "extraordinario" de su equipo.