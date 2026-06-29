Oughourlian sobre si SER y El País está cambiando su línea editorial: "No me han informado de que haya ningún ajuste"

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en la junta de accionistas de Prisa 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, se ha referido este lunes a existencia de supuestos cambios de línea editorial en la Cadena SER y 'El País'. "Que yo sepa no", ha asegurado.

"Habría que preguntárselo a la gente tanto de la SER como de 'El País', pero no me han informado de que haya ningún ajuste de la línea editorial", ha afirmado el presidente del grupo en una rueda de prensa posterior a la Junta General Ordinaria de Accionistas 2026, celebrada en Madrid.

Preguntado sobre si cree que hay algún tipo de campaña en línea con la teoría del cambio de línea editorial, Joseph Oughourlian ha contestado que en el grupo "hay periodistas que cuando salen o se les cesa se autodeclaran víctimas de la libertad de prensa o de algún cambio editorial, a veces, de manera un poco extraña".

Como ejemplo, el presidente ha citado a Antonio Caño. "Se le cesó a principios de 2018 y él sigue diciendo que fue un pacto entre yo y el presidente Pedro Sánchez. Pero, si ni Sánchez era presidente en aquel momento ni yo era presidente de PRISA", ha señalado.

"Yo no pintaba absolutamente nada en la compañía en esa época", ha manifestado, para después añadir que se le echó porque los números de 'El País' eran "horrorosos" y "bastante catastróficos".

En este contexto, el presidente de PRISA se ha referido a la reciente salida de Àngels Barceló del 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER. "Francamente, lo que dice es un poco fuerte porque primero supone que la línea editorial del grupo fuera muy de izquierdas. Yo no creo que lo fuera. Y luego se supone un cambio editorial, cosa que tampoco lo veo", ha indicado.

"Es más un comentario desagradable con la compañía, pero sobre todo con sus compañeros o sus excompañeros", ha afirmado Joseph Oughourlian, quien ha agregado que si hay un cambio en las audiencias de 'Hoy por Hoy' se verá en el próximo Estudio General de Medios (EGM). "Estamos por verlo, si es que haya un cambio, un impacto", ha subrayado.

LA "ESENCIA" DE LA IZQUIERDA

Para el presidente, hay una "especie de pequeña campaña en este momento de algunos que están por lanzar su medio y están tratando de colocarse, para decir que ellos son la esencia de la izquierda, que son los progresistas de verdad".

Sobre el nuevo proyecto de televisión digital terrestre, que pondrá en marcha Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL (SIETE) y su rentabilidad, Oughourlian ha recordado: "Nosotros lo miramos y lo descartamos".

En este sentido, el presidente de PRISA ha explicado que al ver el balance y la cuenta de resultados de la compañía no se pueden "permitir unas pérdidas durante varios años". "A lo mejor ellos han encontrado accionistas fuertes, potentes con muchos medios financieros, que están dispuestos a apostar a largo plazo sobre un proyecto que les parece interesante", ha indicado.

"Nosotros, honestamente, desde el punto de vista financiero, no lo veíamos. En realidad donde se tensa mucho la cuerda el año pasado fue porque nosotros estábamos dispuestos a colaborar con ellos, pero no a meter capital", ha afirmado.

Respecto a si le ha sorprendido que la junta general se haya desarrollado sin críticas por parte de los accionistas, el presidente cree que los números de 2025 son "complicados de entender", pero "buenos" y "mejores" que los de 2024, y que los de 2026 "pintan bien".

De este modo, Oughourlian no cree que los accionistas les puedan reprochar "nada" desde el punto de vista de la gestión de la compañía, aunque reconoce que puede ser "mejorable".

Así, el presidente ha explicado que aún están en los tribunales con Global Alconaba, accionista significativo de PRISA, en contra de la ampliación de capital. "Los jueces nos han dado la razón ya tres veces", ha dicho.

"Espero que eso se acabe ya en algún momento, porque no me hace ninguna gracia estar en los tribunales con los accionistas", ha remarcado, para después añadir que le consta que siguen en el accionariado de la compañía y no han vendido ninguna acción.

Finalmente, Oughourlian sostiene que el año pasado, durante el "periodo de tensión con algunas personas y algunos accionistas", no se vio "ningún impacto" en la publicidad institucional, que para ellos "no es fundamental".