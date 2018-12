Oxfam pide que cambie radicalmente el discurso migratorio de políticos españoles que usan mensajes negativos y de miedo

Publicado 10/12/2018 9:01:27 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Oxfam Intermón ha señalado que es "vital" que "cambie radicalmente" el discurso político de aquellos que están utilizando el debate migratorio con mensajes "negativos y de miedo".

Por ello, ha pedido a los distintos partidos políticos que "cambien sus mensajes" y generen un discurso que "ponga en el centro" los derechos de las personas migrantes y aborde el desplazamiento como "un bien global que hay que gestionar poniendo a las personas en primer lugar".

Así lo ha manifestado la ONG a través de un comunicado con motivo del Pacto Mundial sobre Migración que se adopta en la Cumbre de Marrakech los días 10 y 11 de diciembre. Oxfam Intermón ha celebrado este pacto porque establece "por primera vez en la historia" un marco de coordinación internacional para facilitar una migración "segura, ordenada y regular".

La organización considera que, aunque "no es un texto vinculante", el pacto es el primero de su tipo que se firma a nivel mundial y, además, se apoya en algunos compromisos previos, ya recogidos por el derecho internacional, que "sí son vinculantes".

Oxfam Intermón destaca que el texto provee mecanismos de seguimiento e invita a tomar iniciativas locales, nacionales y regionales para su implementación, por lo que "la clave no es sólo su adopción, que marca el principio del camino, sino el compromiso con su puesta en marcha".

"PREOCUPANTES" AUSENCIAS

Sin embargo, la ONG considera "preocupante" que países como EEUU, Hungría, Austria, Polonia, Australia, la República Checa e Israel hayan abandonado el pacto. "Nos preocupa el mensaje de rechazo al multilateralismo como respuesta a los retos globales que mandan con su retirada", ha criticado la responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón, Eva Garzón, quien ha subrayado que la migración es un fenómeno mundial que "debe ser gestionado de forma conjunta y realista, en la línea que propone el Pacto".

"Su negativa a firmarlo confirma, por otro lado, que el acuerdo tiene relevancia aunque no sea vinculante. Si no tuviera trascendencia no despertaría el rechazo de gobiernos con prácticas migratorias en muchos casos violatorias de los derechos humanos", ha señalado Garzón.

La organización valora "positivamente" el compromiso del Gobierno español con este Pacto y le ha pedido que utilice sus relaciones bilaterales para convencer a los países que están abandonando el Pacto de que lo apoyen, para garantizar los derechos de las personas que se desplazan.

El texto aborda cuestiones de distinta índole como el acceso a servicios sociales básicos y empleo digno; la lucha contra la migración irregular o la ampliación; y flexibilización de las vías legales para migrar, desde el respeto a la soberanía de los estados.

Oxfam Intermón ha contribuido con numerosas organizaciones al texto del Pacto, incidiendo en prioridades como la participación de las personas migrantes en las decisiones que les afectan, el empoderamiento de las mujeres o el reconocimiento del impacto del cambio climático en el movimiento de las personas. "El pacto es el primero de su naturaleza en reconocer las necesidades de protección y asistencia de las personas desplazadas por el cambio climático", ha explicado Garzón.

MANIFIESTO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES

En el marco de la cumbre de Marrakech, Oxfam Intermón ha lanzado un manifiesto por los derechos de las mujeres migrantes para exigir un enfoque de género en las políticas migratorias, "ahora y en el futuro".

El manifiesto, de siete puntos, exige entre otras cosas el fin de la violencia y la explotación que afectan a mujeres y niñas en sus países de origen, tránsito y destino; y pide garantizar la justicia por estos crímenes y asegurarse de que las mujeres y niñas puedan denunciar sin riesgo de detención o deportación. Además, propone poner en marcha medidas concretas para poner fin a la violencia en el mundo laboral.

El texto pide asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre las políticas migratorias que tienen un impacto sobre sus vidas a todos los niveles, lo que implica comprender los derechos específicos de las mujeres migrantes y garantizar su acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva.