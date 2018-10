Pablo Iglesias pide que España "sea inteligente" para regular el cannabis y se convierta en "una referencia en Europa"

Publicado 18/10/2018 18:27:08 CET

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido que España "sea inteligente" para regular el uso integral del cannabis y sus derivados como ha hecho recientemente Canadá, tanto con fines terapéuticos como recreativos, ya que considera que es "una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para España y sobre todo para los ciudadanos".

Así lo ha indicado el líder de la formación 'morada' durante su intervención en el foro 'Hacia la regulación integral del Cannabis', celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados con la organización del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que busca "impulsar un debate público y transparente en el que la sociedad civil y las instituciones vayan de la mano afrontando los retos del futuro", como es la regulación del cannabis y sus derivados.

El encuentro se ha celebrado un día después de que Canadá aprobara definitivamente la ley que regula de forma integral los usos de dicha planta, sumándose a Uruguay. Así, los canadienses son el primer país del G7 que regula el uso integral del cannabis y sus derivados a nivel nacional tanto con fines terapéuticos como recreativos, lo que para Unidos Podemos implica, "sin lugar a dudas, un importante impacto político y económico en el mundo".

Iglesias ha resaltado que ahora mismo el debate "no es si se ha de regularizar o no el cannabis, sino quién lo regula primero". En este sentido, después de ver los casos de varios estados de Estados Unidos, Uruguay o Canadá, ha apostado porque España "tenga la inteligencia necesaria" para comprender que le conviene "ser los primeros".

"Nos conviene ser una referencia en Europa de algo que va a ocurrir en todos los países europeos. Hay que aprovechar una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para nuestro país y, sobre todo, para los ciudadanos. Aquí no caben hipocresías, todo el mundo sabe ya que se terminará regulando", ha comentado el líder de Podemos.

En relación a las implicaciones que tendría su regulación sobre la salud pública, ha defendido que sería "la manera más eficaz tanto de asegurar la calidad del producto como de comprobar cómo afecta a la salud".

ACABAR CON EL NARCOTRÁFICO

Además, ha insistido en que es "la manera más eficaz" en acabar "con una lacra y un peligro para la salud" como el narcotráfico, recordando además que genera "ingentes recursos policiales". "Los malos terminan ganando casi siempre, como vemos en las series de televisión. La regulación acabaría con el narcotráfico y la delincuencia asociada", ha reivindicado.

Otro de los debates "fundamentales" que genera la regulación de esta sustancia para Iglesias es "a quién va a beneficiar". Según el secretario general de Podemos, podría beneficiar a las "multinacionales" o podría generar la oportunidad de "crear un sector público que beneficiaría a la ciudadanía con políticas públicas derivadas de ingresos de una industria que, a todas luces, se va a regularizar".

"No tenemos que ser especialmente innovadores. En EEUU ya hay datos de que la regulación genera empleo, reduce la criminalidad y el consumo en adolescentes disminuye porque hay más información", ha apostillado el líder de la formación 'morada'.

"TRAERÍA MEJOR SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS"

Para Iglesias, los ingresos derivados también serían importantes, y más en un contexto en el que se evidencia "la dificultad del Estado para generar ingresos, una de las claves de los Presupuestos Generales del Estado". "¿Qué hay de malo en que la regulación del cannabis a través de la incorporación al sector público conlleve una mejor educación, servicios públicos y sanidad?", ha preguntado retóricamente.

Así, ha cargado contra los argumentos "hipócritas". "Alguien dirá qué vergüenza que España pueda ser conocida en el mundo por vender cannabis. A mí lo que me da vergüenza es que España sea conocida en el mundo por vender armamento a dictaduras sanguinarias. Presumir de la mejor sanidad pública del mundo no me avergüenza si se puede financiar en parte de esta manera", ha valorado.

Entre esos "hipócritas", ha criticado a los que se "autoatribuyen la etiqueta de liberal pero están permanentemente coartando la libertad individual, como se ve en el debate de la muerte digna". "Esa gente dice que es absolutamente normal comprar tequila o ginebra, pero persigue a quien quiere consumir cannabis libremente. Una sociedad democrática que protege la libertad individual tiene que asumir que adultos informados tienen el mismo derecho de tomarse una cerveza o cannabis, sin que sean perseguidos o estigmatizados", ha argumentado.

"Hay que ser valientes con esta cuestión. No tiene que ver solo con los consumidores de cannabis, sino que es una oportunidad de conseguir ingentes beneficios para la ciuddanía. Es una cuestión transversal, en la que aspiramos a ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas. Nuestro país debe ser inteligente y unirnos a Canadá", ha resumido Iglesias.

"LA POLÍTICA DE DROGAS EN ESPAÑA HA FRACASADO"

Por su parte, el secretario general del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Txema Guijarro, ha criticado que la política sobre drogas en España "ha fracaso, y particularmente la del cannabis y sus derivados, que presenta un expediente demoledor".

Así, ha comparado que, este miércoles, mientras Canadá aprobaba la regularización de esta sustancia, en España se detenía a Francisco Tejón, uno de los líderes de 'Los Castañas'. "Este señor acaparaba el 80 por ciento de la introducción de hachís a través del Campo de Gibraltar, que es la principal autopista del tráfico. Para detenerlo se han empleado ingentes recursos policiales para nada, porque mañana va a entrar la misma cantidad de hachís ilegal, por esa puerta o por la que sea. Al día siguiente volvemos al punto de inicio", ha lamentado.

Por ello, ha abogado por la "solución canadiense", que "traerá salud e ingresos al Estado", y no la española, "que gasta una cantidad inaudita en la guerra contra las drogas, que hay que ganarla con la ciudadanía y no contra ella". "Cualquiera es consciente de que se discute en los bares sobre la regulación del cannabis. Es un tema del que se habla. Nuestra tarea es afrontar ese debate y resolverlo, lo que no se ha hecho en décadas de fracaso", ha concluido.

Por su parte, la diputada Mae de la Concha ha defendido que España regularizará con seguridad el cannabis, pero que la cuestión es "cuándo, cómo, por quién y a quién favorecerá". "Desde los años 30 se creó el mito de que los consumidores eran delincuentes y vagos, de ahí viene esta concepción increíble que no se corresponde con la realidad", ha sugerido.

"Se ha conseguido asociar al cannabis con marginación, y esquivar el debate político y público. Detrás del cannabis hay muchísimo dinero y muchísimos intereses, incluso con el narcotráfico. Lo que queremos es revertir ese discurso, revertir esas políticas y transformar algo que nos quieren hacer creer que es un problema en una buena noticia", ha defendido, para a continuación añadir que tendrá ventajas en la economía, libertades individuales, desarrollo agrícola, investigación, bienestar, seguridad y prosperidad.