PACMA advierte de que los 'therian' no tienen nada que ver con el animalismo

México, a 20 de febrero de 2026. - Europa Press/Contacto/Gerardo Vieyra

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de PACMA, Yolanda Morales, ha desvinculado el movimiento animalista de los 'therian', "ante recientes intentos de relacionar esta moda viral con el posicionamiento ético y político de los primeros". "Es ridículo tener que aclarar esto, pero más ridículo es lo que estamos viento estos días", ha recalcado a través de un vídeo compartido en redes sociales.

En este sentido, ha resaltado que los animalistas adoptan una posición "ética y política en la defensa de los derechos de los animales, utilizando su condición y raciocinio humano para luchar porque otros animales no humanos puedan vivir con más dignidad y menos sufrimiento en un mundo que se sustenta en su explotación".

"Los animales no necesitan que nos disfracemos de ellos. Con que les respetemos y no vivamos a su costa es más que suficiente", ha subrayado.

Desde la formación aclaran que este fenómeno no guarda relación alguna con el activismo por los derechos animales, y advierten de que su asociación con el animalismo puede generar confusión y perjudicar la imagen del movimiento. Además, alertan de que proyectar identidades humanas sobre los animales o fomentar interacciones basadas en esa identificación puede resultar "contraproducente" para su bienestar.

Por esta parte, también señalan que ciertos comportamientos difundidos en redes sociales, en los que algunas personas intentan interactuar físicamente, jugar o incluso enfrentarse con animales en espacios públicos, pueden provocarles estrés, miedo o reacciones defensivas.

"No entramos a valorar el trasfondo de salud mental que esto pueda o no tener para los jóvenes, creo que esto es algo de lo que tendrían que hablar los profesionales, pero sí es importante pedirles que dejen de molestar a los animales que se encuentran por la calle porque no tiene gracia, porque es absurdo y porque puede provocar una situación de riesgo real", ha indicado Morales.