Paco Lobatón comparecerá el lunes en el Congreso para proponer mejoras legislativas que afectan a personas desaparecidas

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista y comunicador Paco Lobatón comparecerá el próximo lunes 9 de junio en la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España, así como posibles mejoras que se podrían introducir en el ámbito legislativo.

El presentador de 'Quién sabe dónde' (TVE, 1992-1998) y promotor y miembro del Patronato de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas - QSD Global expondrá estas cuestiones a petición del Grupo Parlamentario Socialista, a partir de las 17.00 horas.

Promovida por Paco Lobatón, la Fundación QSD Global es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la búsqueda de personas desaparecidas y actuar de manera preventiva frente a nuevas desapariciones y en otras actuaciones de riesgo.

"Desde que el programa 'Quién sabe dónde' me hizo descubrir el drama de las personas desaparecidas me he sentido comprometido con su causa. La televisión se reveló entonces como un formidable catalizador de la disposición solidaria de la gente", explica el presentador.

Lobatón indica que en la actualidad las redes sociales e internet han abierto "nuevas vías para canalizar toda esa energía solidaria, la principal garantía para un apoyo eficaz a las familias de las personas desaparecidas sin una causa conocida". "Hay que recordar que en España se producen veintiuna mil denuncias anuales de esa naturaleza, es decir, cerca de sesenta por día", subraya.