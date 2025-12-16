El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática recibe unas 4.000 propuestas, la mayoría sobre resiliencia hídrica

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, clausura la Alianza Global 'Sanitation and Water for All’, en IFEMA, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles, ha recibido 3.895 aportaciones de 1.084 personas y 176 grupos colegiados o en representación de entidadades y organismos, según ha avanzado este martes desde Bruselas (Bélgica) la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El Pacto de Estado está configurado en diez compromisos. Un mayor número de propuestas se han referido al relacionado con la resiliencia hídrica, al de acelerar la transición ecológica y al de la cultura de prevención. Según los ámbitos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, las contribuciones se han concentrado en especial en los ámbitos forestal, de reducción del riesgo de desastres, de agua y recursos hídricos y en la categoría de "Otros".

Estas propuestas han contado con una alta participación procedente de la comunidad científica, que ha elaborado un documento específico de 489 páginas con 202 recomendaciones y propuestas a través de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. En líneas generales, "se han canalizado a través de los distintos foros y reuniones", y vías habilitadas de participación, desde la presentación del decálogo inicial en septiembre de 2025.

"Como dijimos desde el principio, este Pacto de Estado se alimenta de un diálogo abierto y constructivo. Es un documento de todos y para todos, para tener una España mejor preparada ante esa emergencia climática, que hoy es más evidente que nunca", ha añadido Aagesen.