'El País' y 'AS' reciben cuatro galardones en la 47ª edición de los premios Society for News Design

Resumen del año de 'El País' - PRISA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

'El País' y 'AS' han sido reconocidos con cuatro galardones en la 47ª edición de los premios SND (Society for News Design), premios internacionales del diseño digital en los medios de comunicación.

Así lo ha dado a conocer este jueves el grupo Prisa, que ha detallado que el resumen del año (wrapped) de 'El País' ha logrado un bronce en la categoría de Producto informativo "por ser completamente distinta de otras propuestas de formato similar".

"Combina múltiples tipos de contenido, estadísticas y personalización en un flujo claro y sin saturación visual. Muestra eficazmente el 'poderío de diseño' de la organización y el contenido generado a lo largo del año. Se trata de una propuesta que supone un enfoque nuevo para los resúmenes de fin de año y una apuesta de diseño enormemente segura", ha señalado el jurado.

Por otro lado, 'El legado eterno de Ancelotti', publicada en 'AS', ha recibido otro bronce en la categoría Diseño de página de historia, habiendo destacado los jueces que "la pieza está muy bien presentada, con una atmósfera de collage y un diseño gráfico fácil de seguir".

"Tiene una sólida combinación de ilustraciones e infografías, junto con el uso efectivo del parallax y el color", ha señalado.

En la misma categoría, otra pieza de 'AS', para Meristation, se ha hecho con un Premio a la excelencia la infografía 'Superman: ochenta años después, aún creemos en él', que combina fotografías, ilustraciones, vídeos, datos y texto para repasar la historia del fenómeno Superman.

Con el mismo galardón, pero en la categoría de Infografías, ha sido reconocido el trabajo 'La longevidad extraordinaria de Djokovic', también publicado en 'AS', y que repasa el palmarés y las victorias más destacadas del tenista.