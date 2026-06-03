'El País' estrena el recorrido de la exposición fotográfica 'Momentos' en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

'El País' Estrena Una Exposición Fotográfica Que Conmemora El 50º Aniversario Del Diario En El Aeropuerto De Madrid.
'El País' Estrena Una Exposición Fotográfica Que Conmemora El 50º Aniversario Del Diario En El Aeropuerto De Madrid. - 'EL PAÍS'
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 19:28
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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Momentos', diseñada y estrenada para conmemorar el 50º aniversario del diario 'El País', ha iniciado su "recorrido itinerante" en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La muestra, que se ubica en la zona sur de la Sala 10 de la Terminal T4, rinde homenaje al papel fundamental del fotoperiodismo a través de 50 imágenes de gran formato que capturan "hitos trascendentales" ocurridos desde la fundación del periódico el 4 de mayo de 1976, según ha informado 'El País' a través de un comunicado.

La selección, comisariada por la fotógrafa y exeditora gráfica Marisa Flórez, incluye instantáneas icónicas como la caída del Muro de Berlín (1989), los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), el primer Oscar de Pedro Almodóvar (2000) o el atentado contra las Torres Gemelas (2001).

Según ha destacado Flórez, la propuesta constituye "nostalgia y horizonte" al representar tanto la vida como la historia. Para enriquecer la experiencia, cada fotografía cuenta con un código 'QR' que ofrece información adicional y audios explicativos elaborados por la 'Cadena SER'.

Tras su inauguración el pasado 1 de mayo en el Matadero de Madrid, donde recibió a más de 40.000 visitantes, la muestra podrá visitarse en el aeropuerto madrileño del 2 al 30 de junio.

Posteriormente, la ruta itinerante --que cuenta con el patrocinio global de 'Telefónica'-- continuará en Vigo del 15 al 30 de junio; en Gijón del 15 al 31 de julio; en Barcelona del 30 de julio al 15 de septiembre; en Bilbao del 10 al 24 de septiembre; en Sevilla del 1 al 14 de octubre; y finalizará en Málaga del 19 de octubre al 6 de noviembre.

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