'El País' estrena el recorrido de la exposición fotográfica 'Momentos' en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

'El País' Estrena Una Exposición Fotográfica Que Conmemora El 50º Aniversario Del Diario En El Aeropuerto De Madrid. - 'EL PAÍS'

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Momentos', diseñada y estrenada para conmemorar el 50º aniversario del diario 'El País', ha iniciado su "recorrido itinerante" en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La muestra, que se ubica en la zona sur de la Sala 10 de la Terminal T4, rinde homenaje al papel fundamental del fotoperiodismo a través de 50 imágenes de gran formato que capturan "hitos trascendentales" ocurridos desde la fundación del periódico el 4 de mayo de 1976, según ha informado 'El País' a través de un comunicado.

La selección, comisariada por la fotógrafa y exeditora gráfica Marisa Flórez, incluye instantáneas icónicas como la caída del Muro de Berlín (1989), los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), el primer Oscar de Pedro Almodóvar (2000) o el atentado contra las Torres Gemelas (2001).

Según ha destacado Flórez, la propuesta constituye "nostalgia y horizonte" al representar tanto la vida como la historia. Para enriquecer la experiencia, cada fotografía cuenta con un código 'QR' que ofrece información adicional y audios explicativos elaborados por la 'Cadena SER'.

Tras su inauguración el pasado 1 de mayo en el Matadero de Madrid, donde recibió a más de 40.000 visitantes, la muestra podrá visitarse en el aeropuerto madrileño del 2 al 30 de junio.

Posteriormente, la ruta itinerante --que cuenta con el patrocinio global de 'Telefónica'-- continuará en Vigo del 15 al 30 de junio; en Gijón del 15 al 31 de julio; en Barcelona del 30 de julio al 15 de septiembre; en Bilbao del 10 al 24 de septiembre; en Sevilla del 1 al 14 de octubre; y finalizará en Málaga del 19 de octubre al 6 de noviembre.