La palmera más alta del parque municipal de Elche, con 25 metros y más de 200 años, cae a causa del temporal

La palmera más alta del Parque Municipal de Elche (Alicante), 'La Centinela', un ejemplar de 25 metros de altura y más de dos siglos de historia, ha caído a causa del temporal, según ha informado este domingo el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de la ciudad, Héctor Díez.

"La Centinela" estaba catalogada como palmera singular dentro del Palmeral Patrimonio de la Humanidad, por lo que contaba con una atención especial en su cuidado y revisiones, ha explicado el consistorio.

Los técnicos municipales han informado tras una primera inspección realizada este domingo tras su caída que el ejemplar no estaba aparentemente afectado por picudo.

Según ha informado el consistorio de Elche en un comunicado, se trata de una palmera de más de 200 años y, según el ingeniero agrícola que ha hecho la inspección ocular, "el hecho de ser una palmera muy vieja podría haber influido en que el temporal haya provocado su caída, no tanto por las rachas de viento sino por la gran cantidad de agua caída".

Así, han recordado que según los técnicos la acumulación de agua hace que las palmeras absorban mucha agua y cojan mucho peso en la parte superior. "Esto posiblemente haya hecho quebrar el tronco", han lamentado.

No obstante, han aseverado que hasta que no se realice un estudio "en profundidad" a los restos de la palmera, "no se va a saber exactamente qué le ha pasado".