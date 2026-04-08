El Papa acoge como "señal de esperanza" la tregua entre EEUU e Irán y apela al diálogo para poner fin a la guerra

El Papa León XIV. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha acogido como "señal de viva esperanza" el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y ha apelado al diálogo para poner fin a la guerra.

"Tras estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y para todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Solo mediante la vuelta a las negociaciones se puede llegar al final de la guerra", ha subrayado el Pontífice, este miércoles, al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

También ha instado a rezar para "acompañar este tiempo de delicado trabajo diplomático" auspiciando "que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en el instrumento para resolver el resto de situaciones de conflicto en el mundo".

Además, ha renovado su invitación a unirse a la Vigilia de oración por la paz que celebrará el próximo sábado 11 de abril a las 18:00 horas en la Basílica de San Pedro.