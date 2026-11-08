El Papa agradece a las madres y abuelas uruguayas que transmitan la fe y les pide que "no se cansen"

El Papa durante su viaje apostólico a Uruguay. - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha dado las gracias este domingo a las mujeres que han transmitido la fe en las familias uruguayas, en especial a las madres y abuelas, y les ha pedido que "no se cansen de transmitir la fe". "Prediquen con su vida y también con su palabra", ha dicho el Pontífice.

Así lo ha hecho durante la misa celebrada este domingo en la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, coincidiendo con la fiesta de la patrona del país y en el último día de su visita a Uruguay antes de partir hacia Argentina, donde desarrollará la segunda etapa de su viaje apostólico por Latinoamérica.

Antes de la misa, durante el trayecto a Florida, el Pontífice se ha detenido ante la parroquia de Santa Teresita, en Juanicó, la primera de Uruguay dedicada a la santa tras su canonización. Allí ha dicho que su familia, especialmente su padre, tenía una gran devoción a santa Teresita.

"Mi familia, especialmente mi papá, teníamos una gran devoción a santa Teresita. Y entonces, poder pasar por aquí en este día de fiesta es un momento de devoción, un momento de agradecimiento, un momento para reconocer que la gracia de Dios, el amor de Dios, está siempre con nosotros; y que Dios nos acompaña en todo momento, ya sea en los momentos felices como también cuando sufrimos, quizás por enfermedad, dolor y tantas dificultades", ha dicho el Pontífice antes de poner rumbo a la Catedral Basílica de Florida.

Una vez en Florida, el Pontífice ha afirmado que "la mayor parte de la historia no quedó escrita en los libros" y que "se fue transmitiendo silenciosamente de generación en generación, dentro de las familias", al tiempo que ha reconocido que muchas de esas mujeres "cargan una pena muy concreta" ya que "enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan".

Ante ello, les ha pedido que "no den por perdido aquello que sembraron" y ha recordado a santa Mónica, que "rezó durante años por un hijo que parecía cada vez más lejos de Dios". "Hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí", ha añadido.

"Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia", ha expresado además, al tiempo que ha animado a los padres y abuelos a imitar a san José y ha subrayado que "un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello".

El Papa ha vinculado la imagen de la Virgen con la historia del país, al recordar que en 1825 "quienes luchaban por la libertad de esta tierra acudieron también a María" y que "tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios".

Durante la homilía, ha citado entre las mujeres de fe de Uruguay a santa María Francisca Rubatto y a las beatas mártires Dolores y Consuelo Aguiar-Mella y ha pedido también rezar por quienes gobiernan el país "para que busquen con rectitud el bien de todos".

"Uruguay, ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!", ha expresado el Papa.

Al terminar, el Papa ha depositado una rosa de oro a los pies de la Virgen y se ha despedido de la plaza entre aplausos y cánticos de los asistentes; entre ellos, ha resonado "Papa León, te queremos un montón" que ya se escuchó durante el viaje apostólico del Papa a España.

"Me habían dicho que, aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Han preparado todo muy bien. ¡Gracias de corazón!", ha dicho el Pontífice en su despedida.

VIAJA A BUENOS AIRES Y SE REÚNE CON MILEI

Tras la misa, León XIV almorzará con los Obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor antes de dirigirse al aeropuerto de Montevideo, donde se celebrará, a las 15.10 horas (hora local), una ceremonia de despedida antes de despegar hacia Argentina, donde permanecerá hasta el día 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El vuelo tiene previsto su despegue a las 15.30 horas y aterrizará alrededor de una hora después en el aeropuerto internacional de Buenos Aires 'Aeroparque Jorge Newbery'. Al llegar, visitará el monumento al general San Martín y a los ejércitos de la Independencia.

La ceremonia de bienvenida tendrá lugar a las 17.20 horas en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, donde también se reunirá con el presidente de Argentina, Javier Milei, a las 17:50 horas.

Más tarde, el Pontífice mantendrá un encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, en el que será el último acto de la agenda del Papa para este domingo.

Entre otros actos que tendrán lugar los próximos días en Argentina, el Papa visitará el 'Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole' y presidirá una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los españoles de Buenos Aires.