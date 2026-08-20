El Papa alerta de que la guerra provoca destrucción social y ecológica que "perdura por generaciones"

July 26, 2026, Castel Gandolfo: Papa Leone XIV durante l'angelus a Castel Gandolfo (Roma), 26 luglio 2026. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha alertado este jueves de que la guerra no solo destruye vidas y familias, sino que deja tras de sí una devastación social y ecológica que "perdura por generaciones", como ha manifestado en su mensaje para la XI Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el próximo 1 de septiembre.

En el documento, el Pontífice denuncia la existencia de un "círculo vicioso" entre los conflictos armados y la degradación ambiental, subrayando que "destruyen ecosistemas, contaminan recursos esenciales, como el aire y el agua, y merman la seguridad de los alimentos". Todo ello, según advierte, termina por generar pobreza, desigualdad y "nuevos conflictos sociales que pueden contribuir al resurgimiento de conflictos futuros".

Asimismo, avisa de que la guerra "crea lesiones que perjudican todo el entramado de la vida, dañando no sólo a individuos y comunidades, sino a su amplia red de relaciones con la entera familia humana, así como su armonía con la creación".

"No es sólo un fracaso político, sino también moral y espiritual. La guerra, arraigada en deseos distorsionados y en el mal uso de la libertad y el poder humanos, constituye un antitestimonio del Evangelio de la paz", subraya.

Frente a esta dinámica, el Santo Padre ha hecho un llamamiento a sustituir la inversión en violencia y armas por esfuerzos orientados al desarrollo humano integral, la lucha contra la pobreza y la protección de la casa común. "Imaginémonos un mundo en el que los esfuerzos que actualmente se invierten en la guerra fueran dirigidos al desarrollo humano integral, al combate de la pobreza, a la protección de la dignidad humana y a la reconciliación de la gente que está dividida", argumenta en el texto.

INSTRUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE COMUNIDADES

En esta línea, asegura que los "auténticos instrumentos para la construcción de la paz" son "la verdad, el diálogo, la paciencia, la bondad, la justicia, la misericordia, la comprensión, el cuidado y el amor". "Sólo estas cualidades poseen el poder de transformar individuos, renovar comunidades y sanar las heridas de nuestro mundo", destaca.

León XIV vincula directamente el deterioro del planeta con la pérdida de valores morales y la propagación de "desiertos interiores" en la humanidad. Para el Papa, la crisis no es solo política ni estructural, sino profundamente ética y espiritual, arraigada en el "deseo de dominación" y la "búsqueda del beneficio inmediato".

Ante este escenario ha reclamado una "conversión del corazón" que desemboque en una auténtica "conversión ecológica". "En vez de las armas bélicas, el Dios de la paz nos colma de fuerza para sanar, para reconciliar y construir una civilización del amor. En este sentido, estamos llamados al cuidado de los múltiples "ecosistemas" que nos han sido confiados: los ecosistemas de la creación, de las relaciones humanas y los del propio corazón humano", indica.