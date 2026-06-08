El Papa almuerza con obispos en Nunciatura y de nuevo es aclamado a su entrada: "Papa León, danos tu bendición"

El Papa León XIV bendice a un bebé a su salida de la Nunciatura en su tercer día de visita en Madrid, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha llegado hacia las 13:00 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde almuerza con los obispos españoles, entre gritos de curiosos agolpados fuera del perímetro de seguridad como "¡Papa León, danos tu bendición!" y adaptaciones de cánticos utilizados para animar a la selección española durante los partidos como "¡Viva el Papa, oe!" y "¡Que viva el Papa, el Papa es el mejor!".

Poco antes han llegado los obispos, distribuidos en tres autobuses que se han detenido frente a la puerta de la Nunciatura. Algunos, como el arzobispo Juan José Omella, han lanzado un saludo con la mano a la gente al otro lado de la calle.

El Pontífice almorzará con los prelados en el edificio después de convertirse en el primer Papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados y de reunirse con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde ha realizado un saludo.

Además, el Pontífice también tiene prevista este lunes una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos. El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

El último destino de la agenda del Pontífice será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.