El Papa bautiza a 27 niños en la Capilla Sixtina: "Jamás peleen delante de los niños"

13/01/2019

ROMA, 13 (EUROPA PRESS)

El Papa ha bautizado a 27 niños, hijos de los trabajadores del Vaticano, en la Capilla Sixtina bajo los frescos de Miguel Ángel en una ceremonia que se ha convertido en una tradición de su pontificado y en la que ha pedido a sus padres que no discutan delante de ellos.

"Les aconsejo que jamás peleen delante de los niños. Es normal que los esposos peleen, pero háganlo cuando ellos no estén", ha señalado el pontífice durante su homilía.

"No saben la angustia que tiene un niño cuando ve discutir a sus padres. ¿Es malo pelear?, no siempre. Pero que no lo vean los niños, por la angustia que les causa", ha agregado.

Además, les ha instado a trasmitir la fe en casa. "La fe siempre se trasmite en dialecto, en el dialecto del hogar, en el clima del hogar. Es vuestra obligación, trasmitir la fe con el ejemplo y las palabras. Además, enseñándoles a hacer el signo de la cruz --ha explicado--. Antes de estudiar la fe va trasmitida y este es un trabajo que les toca a ustedes es una tarea que hoy reciben", ha remachado.

Durante la ceremonia ha pedido a las madres que si los niños tienen hambre que les den de comer, como ya ha hecho en otras ocasiones: "Les pido que estén atentos y no los cubran demasiado. Y si lloran que las madres les den de comer".

El Papa ha pronunciado una homilía breve ya que los pequeños llevan muchas horas fuera de casa y están cansados.

ÁNGELUS

Posteriormente, durante el Ángelus que ha rezado en la plaza de San Pedro, el Papa ha subrayado la importancia de que los cristianos conozcan el día de su bautizo y ha invitado a los fieles a informarse sobre esa fecha.

"¿Lo sabéis?. Estoy seguro que no todos lo saben. Al llegar a casa, pregunte a sus padres, sus abuelos, familiares o amigos de la parroquia", ha instado el pontífice.

"Es importante saber la fecha del bautismo, - ha agregado el Pontífice, porque ahí están las raíces de la vida con Dios". Así ha enfatizado que se trata de las raíces de la "vida eterna" que Jesucristo ha donado con la "Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección".

Asimismo, ha señalado que la misión de la Iglesia es "evangelizar" y hacer "apostolado en la oración" que es la base para hacer un "claro testimonio cristiano", no de acuerdo a los proyectos humanos, sino "de acuerdo con el plan y estilo de Dios".

