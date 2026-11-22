El Papa León XIV durante el Almuerzo con los Pobres, a 22 de noviembre de 2026. - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha compartido mesa este domingo con 1.300 de las personas más pobres y vulnerables de Roma en el Aula Pablo VI del Vaticano, en el tradicional Almuerzo con los Pobres, y les ha dicho que "un encuentro así ayuda a recordar que no estamos nunca solos, siempre podemos encontrar con quién compartir el camino de la vida".

El almuerzo, organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, se ha trasladado a este domingo debido al viaje apostólico del Pontífice por Latinoamérica. Los invitados, procedentes de más de 20 organizaciones caritativas de Roma y de diversas parroquias y asociaciones, han llegado a partir de las 11.00 horas y se han sentado en 106 mesas de 12 personas, acompañados por voluntarios.

A las 12:00, los asistentes han podido seguir el rezo del Ángelus desde las pantallas y, al término, se ha unido el Pontífice. Algunos de ellos han almorzado en la mesa del Papa y, al terminar la comida, cada uno ha recibido productos de higiene.

Antes de la comida, el Pontífice ha dado las gracias al prefecto del Dicasterio, monseñor Luis Marín de San Martín, y a sus colaboradores, así como a la Cruz Roja Italiana. "Somos todos familia hoy", ha asegurado. En su bendición ha rezado: "Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Da a cada familia la alegría de estar unida en la paz. Haz que no falte a nadie lo necesario para vivir".

"¡Buen provecho a todos!", ha concluido el Papa antes de sentarse a la mesa junto a 18 personas y al prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

Al finalizar, el Papa ha vuelto a agradecer el trabajo de "todos estos voluntarios de rojo de la Cruz Roja Italiana", así como la música de la banda y la presencia de todos los asistentes. Ha animado a los presentes a "acompañar a los demás a vivir la solidaridad, la amistad, siempre unidos en Jesucristo".

El Pontífice había anunciado tras el Ángelus que participaría en este almuerzo, que ha querido que sea "un signo de un estilo de vida cotidiano, el estilo del compartir fraterno, que no deja a nadie solo en la necesidad".

Voluntarios de la Cruz Roja Italiana se han encargado de la cocina y del servicio a la mesa. Este año el Papa también ha ofrecido un almuerzo especial en los comedores sociales y centros de acogida de Roma. "Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible", había dicho monseñor Marín de San Martín.