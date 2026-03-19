El Papa convoca a los obispos del mundo a una cumbre sobre la familia en octubre

El Papa León XIV en una Audiencia General. - Europa Press/Contacto/Evandro Inetti

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha convocado una cumbre sobre la familia para el próximo mes de octubre a la que ha invitado a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo.

"Reconociendo los cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin de proceder, en un clima de escucha recíproca, a un discernimiento sinodal sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias de hoy, a la luz de Amoris laetitia y teniendo en cuenta lo que se está realizando en las Iglesias locales", ha indicado León XIV.

Así lo ha anunciado este jueves en un mensaje con motivo de los diez años de la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco 'Amoris laetitia'.

El Pontífice considera necesario promover entre las generaciones jóvenes la vocación al matrimonio "en el reconocimiento de su fragilidad" y, al mismo tiempo, "sostener a las familias, particularmente a aquellas que sufren tantas formas de pobreza y violencia presentes en la sociedad contemporánea".

"Nuestra época está marcada por rápidas transformaciones que, incluso hoy más que hace diez años, hacen necesaria una especial atención pastoral a las familias, a las que el Señor confía la tarea de participar en la misión de la Iglesia de anunciar y dar testimonio del Evangelio", subraya.

Por ello, insta a "renovar y profundizar" el compromiso de la Iglesia en este ámbito "para que aquellos a quienes el Señor llama al matrimonio y a la familia puedan vivir su amor conyugal en Cristo y los jóvenes se sientan atraídos por la intensidad de la vocación matrimonial en la Iglesia".

En este sentido, el Papa quiere que el evento de octubre sea de "escucha recíproca" y "discernimiento sinodal" sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias de hoy.

Además, anima a continuar el camino abierto por Amoris laetitia que "ofrece una enseñanza valiosa" que se debe "seguir profundizando hoy" como "la esperanza bíblica de la presencia amorosa y misericordiosa de Dios, que permite vivir 'historias de amor' incluso cuando se atraviesan 'crisis familiares'" o "la invitación a adoptar 'la mirada de Jesús' y a estimular sin descanso 'el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar'.

También recuerda que el Papa Francisco "afirma 'la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales' y de 'fortalecer la educación de los hijos' al tiempo que invita a la Iglesia a 'acompañar, discernir e integrar la fragilidad', superando una concepción reductiva de la norma, y a promover 'la espiritualidad que brota de la vida familiar'".