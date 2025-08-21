El Papa convoca para este viernes una jornada de ayuno y oración por la paz

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadouniden - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha convocado una jornada de ayuno y oración por la paz para este viernes 22 de agosto, que coincide con la festividad de la Santísima Virgen María, Reina.

Así, durante la Audiencia General celebrada este miércoles en el Aula Pablo VI, ha exhortado a los asistentes a realizar una jornada de ayuno y oración por "la paz y la justicia", que "enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".

Por otro lado, el Papa ha recordado el requisito para la coexistencia pacífica entre los pueblos y las personas. "¡Sin perdón nunca habrá paz!", exclamó.

La iniciativa lanzada por Prevost sigue la línea de su predecesor Francisco, quien, a lo largo de sus doce años de pontificado, hizo reiterados llamados a la paz, especialmente en Oriente Medio y en la desgarrada Ucrania.

Ya en septiembre de 2013, seis meses después de su elección al papado, el Papa Francisco proclamó una Jornada de Oración y Penitencia para invocar de Dios el gran don de la paz para Siria, Oriente Medio y el mundo entero.

En otras dos ocasiones, Bergoglio invitó a orar por Oriente Medio: el 27 de octubre de 2023 y el 6 de octubre de 2024, cuando Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor para ofrecer un llamado por la paz; además, para el día siguiente, exactamente un año después del inicio del conflicto, declaró una Jornada especial de Oración y Ayuno, entre otras acciones.